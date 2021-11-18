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Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови

четверг, 18 ноября 2021 | 10:45    
Жизнь
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Врач-гематолог высшей категории Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковидного синдрома.

Такое осложнение, по ее словам, может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме, предупредила врач.

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, — высказалась Ким.

В зоне повышенного риска также находятся люди, у которых до COVID-19 были проблемы с сосудами. Если тромбообразование произошло в мозге, то будет инсульт, объяснила врач. «В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — уточнила Ким, добавив, что после перенесенного коронавируса следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию, однако принимать лекарства нужно только под контролем врача.

Врач заключила, что самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции и ее последствий является вакцинация.

Тэги: 
коронавирус
здоровье
Источник:
Радио Sputnik
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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