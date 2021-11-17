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Спецтехнику для поиска газа и нефти разрабатывают и собирают в Кимрах

среда, 17 ноября 2021 | 11:35    
Социум
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Пять машин с сейсмическим виброисточником на борту, разработанные и собранные в Кимрах, уже на днях отправятся в дальнее путешествие в Восточную Сибирь. Там, в условиях экстремально низких температур, льда и сугробов спецтехника будет искать запасы газа и нефти. Большой заказ для госкорпорации «Росгеология» выполнили в срок на предприятии «ГЕОСВИП».

Кимрское предприятие входит в состав государственного холдинга «Росгеология». И единственное, кто выпускает машины для сейсморазведки в стране. В цехах с нуля уже собрано больше 70 тоннажных виброисточников шести модификаций. Все востребованы у отечественных компаний по газу и нефтедобыче.

Эдмунд Онгемах, генеральный директор АО «ГЕОСВИП»:

На текущий момент машины, которые мы сейчас видим, на 75% состоят из отечественных узлов и материалов. Оставшиеся 25% более сложная задача, но мы постепенно построили для себя конкретные планы на ближайшие три года по поэтапному и более глубокому импортозамещению.

Как большой и сложный конструктор в цехе уже собирают новую модель сейсмических источников. Этот опытный образец - чудо мысли конструкторов. Машина позволит создать серьезную конкуренцию подобной технике из Франции и США, которые пока закупают отечественные компании по газу и нефтедобыче. Пока единственный образец заменит сразу два типа подобных машин колесных и гусеничных. Ни зной до плюс 40, ни мороз ниже 50 градусов ему не страшны. А самое главное 40-ка тонный вибропресс. Он будет подавать в недра земли рекордно низкие частоты. Это позволит находить залежи природных ископаемых на глубине ниже 7 километров. Опытный образец - это и первая «цифровая» машина подобного типа.

Сергей Рубцов, главный конструктор:

На этой машине, собственно говоря, у нас впервые в практике «ГЕОСВИП» будет применена система управления шасси. Это будет электронное управление, которое позволит расширить возможности этой машины, повысить надежность, защитить от ошибок оператора и улучшить эргономику.

Сборку первого опытного образца планируют завершить уже в начале декабря. А дальше начнутся полевые испытания на полигоне рядом с предприятием. Серийный выпуск такой техники позволит обслуживать машины без ожидания поставок необходимых деталей. А также подготавливать водителей при учебном центре предприятия ГЕОСВИП в Кимрах.

Тэги: 
Кимры
технологии
бизнес
Источник:
ВЕСТИ Тверь
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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