Спасатели из Дубны вытащили из колодца мужчину в городе Сергиев Посад

Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение от женщины. Она сообщила, что ее муж, 1989 года рождения, уронил в строящийся колодец документы и решил самостоятельно спуститься за ними. Он обмотался тросом и спустился на дно колодца, но во время подъема на высоте третьего кольца трос лопнул и мужчина оказался в безвыходном положении на глубине 12 метров. Пришлось срочно вызывать спасателей.

Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части установили анкерное устройство с лебедкой и подняли мужчину на поверхность. Медицинская помощь не потребовалась. Спасатели провели с гражданином инструктаж по технике безопасности и разъяснили, что в подобных ситуациях не следует действовать своими силами, а необходимо сразу звонить в единую службу спасения «Система-112», - рассказал Дмитрий Качура.