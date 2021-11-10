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Спасатели из Дубны вытащили из колодца мужчину в городе Сергиев Посад

среда, 10 ноября 2021 | 11:06    
Новости
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Во вторник, 9 ноября, работники 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который не мог выбраться из 12-ти метрового колодца в садоводческом товариществе «Коммунальник», в Сергиево-Посадском городском округе.

Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение от женщины. Она сообщила, что ее муж, 1989 года рождения, уронил в строящийся колодец документы и решил самостоятельно спуститься за ними. Он обмотался тросом и спустился на дно колодца, но во время подъема на высоте третьего кольца трос лопнул и мужчина оказался в безвыходном положении на глубине 12 метров. Пришлось срочно вызывать спасателей.

Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части установили анкерное устройство с лебедкой и подняли мужчину на поверхность. Медицинская помощь не потребовалась. Спасатели провели с гражданином инструктаж по технике безопасности и разъяснили, что в подобных ситуациях не следует действовать своими силами, а необходимо сразу звонить в единую службу спасения «Система-112», - рассказал Дмитрий Качура.

Тэги: 
происшествия
Мособлпожспас
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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