Спасатели из Дубны провели эвакуацию людей из торгового центра в городе Сергиев Посад

Начальник части Александр Королев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «112» поступило сообщение неизвестных о минировании торгового центра в г.о. Сергиев Посад. Аналогичные сообщения об угрозе безопасности в торговых центрах в этот день поступили в ряд муниципалитетов.

Спасатели, совместно с сотрудниками правоохранительных органов в целях безопасности провели эвакуацию порядка 1000 человек. Люди вели себя спокойно, не поддавались панике. Затем кинологи обследовали торговый центр и всю прилегающую территорию. Взрывное устройство не обнаружено, - рассказал Александр Королев.