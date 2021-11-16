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Спасатели из Дубны провели эвакуацию людей из торгового центра в городе Сергиев Посад

вторник, 16 ноября 2021 | 16:08    
Новости
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Вчера, 15 ноября, работники дежурной смены 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками правоохранительных органов эвакуировали из Торгового центра «Капитолий» в городском округе Сергиев Посад около 1000 человек.

Начальник части Александр Королев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «112» поступило сообщение неизвестных о минировании торгового центра в г.о. Сергиев Посад. Аналогичные сообщения об угрозе безопасности в торговых центрах в этот день поступили в ряд муниципалитетов.

Спасатели, совместно с сотрудниками правоохранительных органов в целях безопасности провели эвакуацию порядка 1000 человек. Люди вели себя спокойно, не поддавались панике. Затем кинологи обследовали торговый центр и всю прилегающую территорию. Взрывное устройство не обнаружено, - рассказал Александр Королев.

Тэги: 
происшествия
Мособлпожспас
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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