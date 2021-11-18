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Спасатели из Дубны провели экскурсию для детей с особенностями развития

четверг, 18 ноября 2021 | 20:24    
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В четверг, 18 ноября, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели экскурсию по подразделению для юных школьников «Общеобразовательной школы «Возможность», расположенной в городском округе Дубна.

Заместитель начальника 215-й части Александр Проценко рассказал, что экскурсия началась с причала, где стояли служебные катера. Спасатели объяснили ребятам, в каких случаях они применяются, в чем заключается работа спасателей-водолазов, продемонстрировали юным гостям и их родителям, как выглядят основные средства спасения утопающего: спасательный круг, спасательный жилет, а также показали, как делать сердечно-легочную реанимацию.

Спасатели напомнили ребятам какие опасности таят в себе реки в осенне-зимний период, о том, как избежать беды на прибрежной территории, а именно о полном запрете выхода на тонкий, неокрепший лед водоемов. Показали маленьким воспитанникам школы «Возможность» способы спасения человека на воде, чтобы дети на примере поняли, что без подготовки спасение людей может привести к трагическим последствиям и в подобных ситуациях необходимо обращаться в специализированные службы. Дети узнали сколько человек способен не дышать под водой, от чего чаще всего случается беда на водоёмах и выучили телефон службы спасения, – рассказал Александр Проценко.

Тэги: 
Мособлпожспас
образование
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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