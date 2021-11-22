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Спасатели из Дубны приняли участие в деловой игре по тушению условного пожара

понедельник, 22 ноября 2021 | 17:35    
Социум
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В пятницу, 19 ноября, работники 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в деловой игре по тушению условного пожара на объекте социального обслуживания. Мероприятие состоялось в 35-й пожарно-спасательной части города Москвы.

Начальник 270-й части Александр Белов рассказал, что деловые игры – форма тактической подготовки личного состава, которая позволяет привить обучаемым навыки управления силами и средствами, а также умение ориентироваться и действовать в условиях непрерывно меняющейся обстановки на пожаре, смоделированном на определенном объекте.

Пожарным предстояло решить тактические задачи по тушению возгораний, возникших сразу в нескольких помещениях пятиэтажного Дмитровского геронтологического центра и эвакуации 250 лежачих пожилых людей, – рассказал начальник части.

Александр Белов добавил, что в ходе занятий огнеборцы отработали вопросы организации работы штаба, тыла и связи на пожаре, проведения разведки и определения решающего направления действий по тушению возгораний.

Работники пожарных подразделений совершенствовали свои знания и навыки в умении анализировать оперативную обстановку на пожаре, организовать спасение людей и тушение пожара. Найденные оптимальные управленческие решения возможно в дальнейшем применять при тушении пожаров на объектах, подобных моделируемому, – добавил Александр Белов.

Тэги: 
Мособлпожспас
образование
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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