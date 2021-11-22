Спасатели из Дубны приняли участие в деловой игре по тушению условного пожара

Начальник 270-й части Александр Белов рассказал, что деловые игры – форма тактической подготовки личного состава, которая позволяет привить обучаемым навыки управления силами и средствами, а также умение ориентироваться и действовать в условиях непрерывно меняющейся обстановки на пожаре, смоделированном на определенном объекте.

Пожарным предстояло решить тактические задачи по тушению возгораний, возникших сразу в нескольких помещениях пятиэтажного Дмитровского геронтологического центра и эвакуации 250 лежачих пожилых людей, – рассказал начальник части.

Александр Белов добавил, что в ходе занятий огнеборцы отработали вопросы организации работы штаба, тыла и связи на пожаре, проведения разведки и определения решающего направления действий по тушению возгораний.