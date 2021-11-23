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Спасатели из Дубны оказали помощь пострадавшим в ДТП

вторник, 23 ноября 2021 | 10:52    
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В понедельник, 22 ноября, спасатели 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пассажирам легкового автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на 43-м километре автомобильной дороги А-104 в Дмитровском городском округе.

Старший смены Дмитрий Тимофеев рассказал, что водитель транспортного средства не справился с управлением, машину занесло, в результате чего она въехала в тросовое ограждение. В автомобиле находились пассажиры: мужчина и женщина с ребенком.

Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобиля во избежание возгорания, стабилизировали транспортное средство и помогли убрать его с дороги, – рассказал старший смены.

Дмитрий Тимофеев добавил, что в аварии пострадала женщина и шестилетняя девочка.

Оказав психологическую помощь участникам дорожно-транспортного происшествия, спасатели передали пострадавших бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Водитель автомобиля и другой пассажир не пострадали, – рассказал Дмитрий Тимофеев.

Тэги: 
Мособлпожспас
ДТП
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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