Спасатели из Дубны оказали помощь пострадавшим в ДТП

Старший смены Дмитрий Тимофеев рассказал, что водитель транспортного средства не справился с управлением, машину занесло, в результате чего она въехала в тросовое ограждение. В автомобиле находились пассажиры: мужчина и женщина с ребенком.

Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобиля во избежание возгорания, стабилизировали транспортное средство и помогли убрать его с дороги, – рассказал старший смены.

Дмитрий Тимофеев добавил, что в аварии пострадала женщина и шестилетняя девочка.