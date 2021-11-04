Спасатели из Дубны нашли троих потерявшихся в лесу

Заместитель начальника части Александр Королев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «112» в 20:59 позвонила женщина 1982 года рождения и рассказала, что она, вместе с друзьями 1979 и 1984 года рождения отправилась гулять с собакой. Собака убежала, они долго искали ее и заблудились. Женщина успела передать координаты своего местоположения диспетчеру, уже после звонок оборвался.

Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части провели поисковую операцию, нашли людей и вывели их из леса. В оказании медицинской помощи люди не нуждались. Сбежавшую собаку найти не удалось. Спасатели провели с потерявшимися инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лесу, - рассказал Александр Королев.