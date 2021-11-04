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Спасатели из Дубны нашли троих потерявшихся в лесу

четверг, 04 ноября 2021 | 13:15    
Новости
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В среду, 3 ноября, спасатели 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мероприятия по поиску трех человек, заблудившихся в лесу, в районе поселка Богородское Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель начальника части Александр Королев сообщил, что в единую службу экстренной помощи «112» в 20:59 позвонила женщина 1982 года рождения и рассказала, что она, вместе с друзьями 1979 и 1984 года рождения отправилась гулять с собакой. Собака убежала, они долго искали ее и заблудились. Женщина успела передать координаты своего местоположения диспетчеру, уже после звонок оборвался.

Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части провели поисковую операцию, нашли людей и вывели их из леса. В оказании медицинской помощи люди не нуждались. Сбежавшую собаку найти не удалось. Спасатели провели с потерявшимися инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лесу, - рассказал Александр Королев.

Тэги: 
происшествия
Мособлпожспас
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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