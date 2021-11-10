Спасатели из Дубны ликвидировали последствия сильного ветра в Дмитрове

Старшая смены Любовь Каменщикова сообщила, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились жители поселка Некрасовский с просьбой помочь убрать упавшее дерево, которое одновременно придавило три автомобиля, стоящие у дома.

Спасатели распилили упавшее дерево, освободив машины, растащили бревна с проезжей части и провели с жителями инструктаж по технике безопасности при ухудшении погодных условий. Огнеборцы рекомендовали гражданам при шквальном ветре не парковать автотранспорт вблизи крупных деревьев и не находиться рядом с шаткими конструкциями, - рассказала Любовь Каменщикова.