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Спасатели из Дубны ликвидировали последствия сильного ветра в Дмитрове

среда, 10 ноября 2021 | 16:07    
Новости
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Во вторник, 9 ноября, работники дежурной смены 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили автомобили от упавшего во время сильного ветра дерева в Дмитровском городском округе.

Старшая смены Любовь Каменщикова сообщила, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились жители поселка Некрасовский с просьбой помочь убрать упавшее дерево, которое одновременно придавило три автомобиля, стоящие у дома.

Спасатели распилили упавшее дерево, освободив машины, растащили бревна с проезжей части и провели с жителями инструктаж по технике безопасности при ухудшении погодных условий. Огнеборцы рекомендовали гражданам при шквальном ветре не парковать автотранспорт вблизи крупных деревьев и не находиться рядом с шаткими конструкциями, - рассказала Любовь Каменщикова.

Тэги: 
происшествия
Дмитров
Мособлпожспас
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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