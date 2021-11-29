Спасатели из Дубны деблокировали дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина

Спасатель (старший смены) Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу спасения «Система-112» обратился сын 70-летней женщины, которая проживала в квартире одна. Сын объяснил, что не мог дозвониться и достучаться до матери.

Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь в квартиру. Оказалось, что у женщины закружилась голова, она упала на пол и не смогла подняться самостоятельно. Спасатели подняли женщину, перенесли ее на кровать и вызвали пострадавшей скорую помощь, - рассказал Дмитрий Качура.

Напоминаем, что ранее, 22 ноября, в том же Сергиево Посадском городском округе, дубненские спасатели нашли и вывели из лесного массива двоих мужчин, которые заблудились во время прогулки.