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Спасатели из Дубны деблокировали дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина

понедельник, 29 ноября 2021 | 16:39    
Новости
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В понедельник, 29 ноября, работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру жилого дома, где находилась женщина, страдающая нервным расстройством. Инцидент произошёл в городском округе Сергиев Посад.

Спасатель (старший смены) Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу спасения «Система-112» обратился сын 70-летней женщины, которая проживала в квартире одна. Сын объяснил, что не мог дозвониться и достучаться до матери.

Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь в квартиру. Оказалось, что у женщины закружилась голова, она упала на пол и не смогла подняться самостоятельно. Спасатели подняли женщину, перенесли ее на кровать и вызвали пострадавшей скорую помощь, - рассказал Дмитрий Качура.

Напоминаем, что ранее, 22 ноября, в том же Сергиево Посадском городском округе, дубненские спасатели нашли и вывели из лесного массива двоих мужчин, которые заблудились во время прогулки.

Тэги: 
Мособлпожспас
происшествия
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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