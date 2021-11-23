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Сотрудники Администрации Дубны обсудили с горожанами концепцию благоустройства сквера в районе "Большая Волга"

вторник, 23 ноября 2021 | 20:59    
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В рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» в следующем году планируется благоустройство сквера за Терминалом Б. Предложений поступило много.

Родители маленьких детей высказались за детскую игровую площадку и живой лабиринт.

Ольга Васильева поделилась идеей установить аттракционы и фонтан, но вряд ли это целесообразно: буквально через дорогу, в парке семейного отдыха, есть аттракционы и прекрасное озеро.

Многодетная мама Вероника Королева считает важным моментом наличие в сквере специальных баков для раздельного сбора мусора, ведь дети берут пример с нас, взрослых. Сейчас в благоустройство включена установка баков с двумя контейнерами – как раз для разделения пищевых и бытовых отходов.

Член Общественной палаты Дубны Егор Волков обратил внимание на необходимость предусмотреть стоковые желоба (дренаж).

Депутат Елена Злобина предложила сделать математическую площадку с формулами, которые дети смогли бы решать. По ее мнению, это могло бы стать фишкой наукограда.

Звучали предложения о расширении зоны благоустройства, но представитель Дирекции развития наукограда Алексей Куканов уточнил, что за пределы отведенного участка выходить нельзя, потому что рядом проходят инженерные коммуникации – тепловые и газовые сети.

Позиции всех жителей совпали в том, что сквер не надо перенасыщать элементами, лучше посадить больше зелени – кустов и крупномеров, установить лавочки для отдыха. Участники обсуждения единогласно высказались за меньшее количество элементов на площадке, но за качественное исполнение проекта. Сквер должен оставаться сквером – зеленым, светлым, воздушным.

К апрелю следующего года уже должен быть полностью подготовленный проект, прошедший государственную экспертизу, чтобы могли быть проведены конкурсные процедуры.

Тэги: 
благоустройство
строительство
Источник:
Администрация Дубны
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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