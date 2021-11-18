Самая красивая девушка России живет в Подмосковье

Конкурс проходил в Сочи. Результаты конкурса огласила победительница прошлого года Анастасия Альмяшева родом из Минеральных вод Ставропольского края.

В конкурсе участвовало 50 девушек из всей России - их выбрали из тысячи желающих. Корона победительницы досталась Екатерине Вельмакиной из Егорьевска. Звание первой вице-мисс "Краса России" получила Дания Шарипова из Татарстана. В номинации «Юная краса России» победу одержала 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска.

Корона, которую вручили Екатерине, является произведением русского ювелирного искусства и переходит от предыдущей победительницы. Она изготовлена из серебра с позолотой и украшена полудрагоценными камнями.

Ранее Екатерина Вельмакина получила титул «Юная Мисс Москва» на конкурсе «Мисс Москва» 20/21 в июне 2021 года. Ей 18 лет. Родилась в городе Егорьевск. Блогер. Занимается благотворительностью. Профессионально занимается вокалом с 6 лет. Обладательница «Гран-При» по вокалу в Международных конкурсах: «Краски Осени», «Провинциальный Шлягер» 2016, «Провинциальный шлягер» 2017.

Миссия конкурса - популяризировать культуру, здоровый образ жизни и общечеловеческие ценности среди российской молодежи.

Эти конкурсы прекрасны, потому что позволяют девушкам заявить о себе, такой социальный трамплин, где они могут завести новые знакомства, показать свои таланты, получить старт. Главное, чтобы в них [конкурсах] воспитывались правильные ценности, - отметила управляющий директор конкурса Татьяна Цимфер.

Ежегодно в состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.