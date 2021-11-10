С Днем милиции, дорогие товарищи!

Хотя многочисленные ветераны МВД, считающие этот день своим профессиональным праздником, продолжают именовать его по-старому. Замечу: имея для своих торжеств специально выделенный в календаре День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Да и в людской памяти 10 ноября так и останется Днём милиции: как не принял народ переименования, так до сих пор он скептически относится и к новому названию этого праздника.

Поспрашивал у знакомых сотрудников: а с каким праздником вас теперь поздравляют обычные граждане? Оказывается, самих поздравлений стало крайне мало: если в милицейскую бытность телефон в дежурной части и приёмной начальника ОВД буквально разрывался от звонков, то сегодня это огромная редкость. Родные и знакомые сотрудников предпочитают в своих поздравлениях вообще не упоминать его названия, ограничиваясь лаконичным «С праздником!». А ветераны (некоторые отчасти с издёвкой) продолжают поздравлять полицейских с несуществующим Днём милиции.

Кстати, некоторые сотрудники откровенно признаются: лучше бы оставили этот день для бывших сотрудников милиции, а нам установили бы иную праздничную дату. К примеру, 25 июля (в этот день в 1811 году Манифестом было объявлено о создании в России Министерства полиции) или 1 марта (когда в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О полиции»). В общем, есть над чем задуматься…

Тем не менее, всех полицейских и милиционеров, служащих (служивших) по совести и велению души - с праздником!

По сложившейся давней традиции

Тост сегодняшний будет таков:

За страну и за НАШУ милицию,

И, конечно, за бывших ментов!

Использованы архивные фото сотрудников милиции города Дубна.