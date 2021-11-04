Росздравнадзор начал сообщать в прокуратуру о гражданах-антипрививочниках

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Особое внимание служба поручила обращать на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании. Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 уголовного кодекса Российской Федерации», указано в письме.

Как следует из документа, Росздравнадзор направил это письмо во исполнение пункта 2.3 протокола заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее (№ 73/30/195 от 19.10.2021)..

В течение трех дней после уведомления следственных органов, территориальное управление Росздравнадзора, которое направило жалобу, должно письменно сообщить о передаче информации в федеральный Росздравнадзор.

Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская 3 ноября рассказала, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура уже начала проверки.

Ст.207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальным наказанием за совершение данного преступления является ограничение свободы на срок до трех лет.

Ст.207.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. В случае если указанное деяние повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то нарушителю грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет лишения свободы.