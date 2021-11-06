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Россиянкам следует сдавать госэкзамен перед вступлением в брак

суббота, 06 ноября 2021 | 12:51    
Новости
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Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для россиянок госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак. Свое предложение он описал в петиции, которая опубликована на сайте Change.org.

Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению специалиста, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке:

Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно, — отметил Литвиненко.

Подписать обращение можно здесь.

Тэги: 
семья
закон
Источник:
Лента.Ру
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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