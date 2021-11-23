Резидент ОЭЗ «Дубна» вышел на международный рынок NFT-токенов

Уже более 15 лет Группа компаний «Нордавинд», в которую входит резидент особой экономической зоны «Нордавинд-Дубна», успешно реализовывает масштабные IT-проекты. Среди разработок компании такие технологические решения, как продукты и сервисы для отслеживания здоровья, интеллектуальные системы видеонаблюдения и многое другое. На протяжении последних лет группа компаний активно развивает свой бизнес в сфере блокчейн. Один из масштабных продуктов компании на основе данной технологии – сервис PROVER для подтверждения подлинности видеоконтента. Теперь же в рамках данного направления компания запускает новый проект TheWall Global (https://thewall.global/), покоряя стремительно растущий рынок NFT-токенов.

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) представляет собой криптографический сертификат, который хранится в блокчейне и закрепляет право владения уникальным цифровым активом, гарантируя его оригинальность. NFT-токены обладают ценностью и могут переходить от одного владельца к другому.

Рынок NFT в настоящее время развивается быстрыми темпами, а для создания и продажи NFT-токенов на нем существуют специальные маркетплейсы. Свой маркетплейс для создания, продажи и сдачи в аренду токенов NFT с очень оригинальной концепцией предложила и команда из Группы компаний «Нордавинд».

Онлайн-платформа TheWall Global была официально запущена в октябре 2021 года. Этот маркетплейс представляет собой бесконечную цифровую Стену, на которой можно приобрести место для размещения любого арт-объекта, при этом каждое такое место на Стене, заполненное уникальным контентом, является NFT-токеном. Таким образом, проект представляет собой публичное арт-пространство, где художники и коллекционеры, например, могут размещать художественные произведения для всеобщего обозрения, а также для продажи.

В центральной части Стены создатели платформы из «Нордавинд» поместили живописную картину, которая является метафорой всего самого значимого и ценного как для отдельного человека, так и для человечества в целом. На этом монументальном художественном произведении можно увидеть лица выдающихся личностей, знаменитые памятники архитектуры, великие произведения искусства, кинематографа, изображения знаменательных событий прошлого и настоящего, многое другое. Огромное внимание уделено художественному оформлению центральной части выставочного пространства TheWall Global с целью вдохновить пользователей платформы создавать свои арт-объекты, токенизировать их и делиться с другими пользователями на платформе тем, что ценно именно для них.

Помимо этого, создатели платформы отмечают, что, так как владение NFT-токенами закрепляется в блокчейне и надёжно защищается эллиптической криптографией, онлайн-платформа даёт возможность пользователям-владельцам областей на Стене навсегда «оставить свой след» в истории интернета.

В настоящее время компания продолжает активно развивать проект. Все желающие могут ознакомиться с ним подробнее и увидеть Стену TheWall Global своими глазами на домашней странице платформы по адресу https://thewall.global/.