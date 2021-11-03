Резидент ОЭЗ «Дубна» совместно с ОИЯИ создали испытательный ионный комплекс

ОЭЗ «Дубна» всегда была ориентирована на развитие взаимодействия с Объединенным институтом ядерных исследований. Некоторые разработки международного научного центра уже успешно реализуются на ее территории, а идеи и высокотехнологичное оборудование резидентов помогают в исследованиях ученых института. Так, в марте этого года компания ООО «НПП «Детектор» заключила с ОИЯИ Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, предметом которого является взаимодействие в сфере исследований влияния ионизирующего излучения на материалы и электронику, в том числе электронную компонентную базу и радиоэлектронную аппаратуру.

В рамках данного соглашения научно-производственным предприятием «Детектор» совместно с Лабораторией ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований был создан испытательный ионный комплекс на базе циклотрона У-400 для проведения исследований и испытаний материалов и электроники. Испытательный ионный комплекс обеспечивает проведение научно-исследовательских работ при разработке и создании ООО «НПП «Детектор» дозиметрического оборудования, включая калибровку чувствительных элементов и контроль радиационных эффектов, возникающих в электронных компонентах в процессе облучения тяжелыми ионами низких энергий в диапазоне температур.

Напомним, что «НПП «Детектор» на территории ОЭЗ «Дубна» осуществляет технико-внедренческую деятельность, направленную на разработку и производство чувствительных элементов и дозиметрического оборудования широкого спектра применения, а также занимается перспективными радиационными исследованиями материалов и полупроводниковых чувствительных элементов. В настоящее время резидент продолжает перспективное сотрудничество - взаимодействует с ОИЯИ в части совместных экспериментальных исследований, математического моделирования, теоретических интерпретаций экспериментальных данных в области исследования влияния ионизирующего излучения на различные материалы и электронику, а также в области контроля характеристик ионизирующего излучения.