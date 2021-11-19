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Резидент ОЭЗ «Дубна» номинирован на премию «Проект года»

пятница, 19 ноября 2021 | 12:16    
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Компания «Хоппер ИТ» стала номинантом конкурса «Проект года». Резидент ОЭЗ «Дубна» представил на конкурс свое решение для Федерального ресурсного центра - автоматизированную информационную систему, которая позволит учреждению эффективно реализовывать государственный план по подготовке управленческих кадров.

На разработку проекта у специалистов компании-резидента ушло 7 месяцев. За это время «Хоппер ИТ» предоставил удобный инструмент работы сотрудникам Федерального ресурсного центра, управленцам в регионах России, специалистам, подающим заявки, а также вузам. Таким образом, в этом году удалось автоматизировать более 2500 рабочих мест.

Теперь весь рабочий процесс автоматизирован: от приема заявок на участие до сбора внутренней аналитики. Платформа позволяет проводить тестирование, формировать группы для сдачи экзаменов, хранить и контролировать количество (успешные/неуспешные) попыток, организовывать тренинги, оценивать результаты, делать выборки специалистов, а также определять успешность прохождения аттестации. Кроме того, в системе предусмотрено множество удобных модулей. Например, модуль «Мои обращения» собственной разработки компании позволяет вести электронный документооборот и официальную переписку.

Чем крупнее компания и чем сложнее процессы ее деятельности, тем больше она нуждается в автоматизации, - поясняет генеральный директор ООО «Хоппер ИТ» Наталья Краснобаева. - Для Федерального ресурсного центра мы создали и внедрили систему, аналогов которой в России на данный момент не существует. Сегодня новой разработкой пользуются тысячи высококвалифицированных управленцев по всей России. География проекта покрывает практически все регионы страны, а также выходит за ее пределы.  Учитывая, что в решении не применяются технологии зарубежных компаний, подобная система управления может быть использована в организации массовой подготовки специалистов любых сфер.

Конкурс «Проект года» организован сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO/Digital Experts. Сообщество объединяет более 10 тысяч участников. Достижения конкурсантов оценивают ИТ-руководители и управленцы компаний, которые особое внимание обращают на масштабность проекта, сложность его реализации и оптимальность решения. Проголосовать за проект резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Хоппер ИТ» можно на сайте конкурса в режиме онлайн до 9 января 2022 года.

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