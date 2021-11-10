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Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» повысит качество проведения хирургических операций

среда, 10 ноября 2021 | 10:38    
Социум
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Компания «Икс Ред Групп» продолжает популяризацию собственной разработки для обучения будущих хирургов. На этот раз обучающий комплекс был представлен участникам крупнейшего форума в Санкт-Петербурге, на котором обсуждались качество и безопасность медицинской деятельности.

Ежегодно, начиная с 2017 года, в северной столице проводится масштабное событие под эгидой Росздравнадзора – межрегиональная конференция с международным участием «Медицина и качество. Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности». Ключевыми организаторами мероприятия являются ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора и Академия медицинского образования имени Ф.И.Иноземцева. В работе конференции традиционно принимали участие представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и органов управления субъектов РФ, эксперты в области управления качеством медицинской деятельности, руководители частных и государственных медицинских организаций, медвузов, производители медицинского оборудования, другие специалисты. 

По приглашению организаторов в этот раз участниками форума стали и представители компании «Икс Ред Групп». Открытая площадка по обмену опытом, приобретению новых знаний и компетенций стала для резидента ОЭЗ «Дубна» еще одной возможностью представить широкому медицинскому сообществу профессионалов собственную разработку - «Виртуальный трехмерный интерактивный обучающий комплекс по проведению хирургических операций».

Напомним, что уникальный обучающий комплекс с помощью VR-технологий позволяет врачам хирургам отрабатывать основные практические навыки и полностью погрузиться в среду операционной. Особой популярностью он пользуется сегодня у студентов, обучающихся в медицинских институтах специальности врача хирурга и многие вузы уже взяли его на вооружение. На конференции работу комплекса продемонстрировал ведущий разработчик Артём Знобищев. Представители руководства Академии медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева, одного из организаторов медицинского форума, подтвердили компании «Икс Ред Групп», что уже в следующем 2022 году внедрят разработку резидента ОЭЗ «Дубна» в свой образовательный процесс.

Тэги: 
технологии
ОЭЗ Дубна
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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