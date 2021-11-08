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Разгром кладбища в Дмитрове

понедельник, 08 ноября 2021 | 17:07    
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Есть основания подозревать, что вандалы действуют по всей территории дальних участков Дмитровского шоссе.

Набегу хулиганов подверглось муниципальное захоронение Пересветовское. Плачевную картину застали жители, пришедшие навестить усопших.

Ничего святого у этих людей! На многих могилах были варварски выдраны железные цветники и похищены неизвестными, — обратилась к пользователям соцсетей местная жительница Нина Еленская.

Часть железных крестов и фрагменты оград просто исчезли. В связи с этим люди высказали опасения, что набег совершили охотники за цветным металлом. Тем более, что подобные случаи уже были.

Срочно посетите кладбища, посмотрите и проверьте. На Костинском недавно тоже часть оград сняли. Как мне кажется, хищения имеют массовый характер, — призвал земляков горожанин Сергей Владимирович.

Такие опасения подтверждают и другие местные жители. По их словам, металлические памятники ранее пропадали на Перемиловское кладбище в Яхроме и других.

На Синьковском кладбище, у моих родителей две цветочницы вытащили, стол не могли открутить, — сообщила Любовь Кафтанникова.

Впрочем, гранитные памятники на Пересветовском хулиганы тоже не пощадили. Несколько плит валялись возле могил. Родственники покойных решили не оставлять случившееся безнаказанным и написали заявления в полицию.

Тэги: 
происшествия
вандализм
Подмосковье
Источник:
ЧП Дмитров
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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