Разгром кладбища в Дмитрове

Набегу хулиганов подверглось муниципальное захоронение Пересветовское. Плачевную картину застали жители, пришедшие навестить усопших.

Ничего святого у этих людей! На многих могилах были варварски выдраны железные цветники и похищены неизвестными, — обратилась к пользователям соцсетей местная жительница Нина Еленская.

Часть железных крестов и фрагменты оград просто исчезли. В связи с этим люди высказали опасения, что набег совершили охотники за цветным металлом. Тем более, что подобные случаи уже были.

Срочно посетите кладбища, посмотрите и проверьте. На Костинском недавно тоже часть оград сняли. Как мне кажется, хищения имеют массовый характер, — призвал земляков горожанин Сергей Владимирович.

Такие опасения подтверждают и другие местные жители. По их словам, металлические памятники ранее пропадали на Перемиловское кладбище в Яхроме и других.

На Синьковском кладбище, у моих родителей две цветочницы вытащили, стол не могли открутить, — сообщила Любовь Кафтанникова.

Впрочем, гранитные памятники на Пересветовском хулиганы тоже не пощадили. Несколько плит валялись возле могил. Родственники покойных решили не оставлять случившееся безнаказанным и написали заявления в полицию.