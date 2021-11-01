Работа, которая поменяет вашу жизнь и окружение

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» всегда много внимания уделяла и уделяет вопросам, связанным с кадрами для резидентов. На данный момент на территории технико-внедренческой зоны свои проекты реализуют более 170 наукоемких компаний и многие испытывают кадровый голод. Мер для улучшения ситуации уже предпринято немало. По инициативе руководства ОЭЗ заключены договора о сотрудничестве с ОИЯИ, в котором, в том числе, предусмотрено использование кадрового потенциала сторон, с университетом «Дубна», где идет обучение по направлениям деятельности инвесторов ОЭЗ, ведется шефская профориентационная работа в гимназиях города и детском саду «Созвездие», два раза в год организуется крупнейшая на Севере Подмосковья ярмарка вакансий. Эта и другая деятельность заметно помогает в решении кадровой проблемы. Но одновременно и сама Управляющая компания нуждается в высококвалифицированных специалистах.

Для комфортной работы резидентов на нашей площадке Управляющая компания оказывает полный комплекс услуг, связанных с каждодневной деятельностью инвесторов, - рассказывает заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по коммерции Станислав Селезнев. - Если говорить про коммерческий блок, то мы сдаем в аренду офисные и производственные помещения, а также помещения свободного назначения. Кроме этого, развиваем сервисные услуги как для компаний, так и для их сотрудников, в зоне нашей ответственности также гостиничный бизнес и организация конгрессно-выставочных мероприятий. Управляющая компания выполняет работы по содержанию объектов улично-дорожного хозяйства транспортной инфраструктуры ОЭЗ, по техобслуживанию и эксплуатации коммунальных сетей, объектов электроэнергетики, предоставляет в аренду земельные участки, осуществляет множество иных услуг.

Широкий спектр услуг для инвесторов ОЭЗ требует привлечения квалифицированных специалистов в самых различных сферах – это менеджеры по продажам, управляющие, которые ведут договора резидентов, ИТ-специалисты, сотрудники инженерно-технической службы, обеспечивающие содержание зданий и сооружений ОЭЗ, рабочие в хозгруппу и другие.

О гостинице, расположенной на левобережной площадке ОЭЗ, которая позиционируется как бизнес-отель, хотелось бы сказать отдельно, - продолжает руководитель коммерческого блока. - Услуги сертифицированного трехзвездочного «Резидент-отеля» мы предлагаем как нашим инвесторам, так и дубненцам, гостям наукограда, участникам крупных конференций, спортивных соревнований, иных мероприятий. В гостинице 122 номера, от «сингл» в разных ценовых категориях до «люкс». С этого года мы начали активно развивать сдачу в аренду апартаментов – это целый отдельно выделенный этаж. В отеле есть кафе, так что завтрак, обед и ужин проживающим обеспечен. А эффективное пространство современного коворкинга, где одновременно могут разместиться до 40 человек, позволяет проводить бизнес-встречи, переговоры или просто поработать в комфортной обстановке.

Сегодня резидентами на территории ОЭЗ «Дубна» создано почти 5 тысяч рабочих мест. Здесь всегда рады принять на работу квалифицированных специалистов, в том числе тех, кто будет оказывать необходимые услуги инвесторам.

На данный момент мы ищем в команду грамотного, инициативного и энергичного управляющего отдела по управлению имуществом, - говорит Станислав Селезнев. – В зоне его ответственности будут такие коммерческие здания, как Инновационно-технологический центр на левобережной площадке, в том числе «Резидент-отель», производственно-лабораторные корпуса ИТЦ «Менделеев» и «Ломоносов», Административно-деловой центр «Галилео» на правобережной площадке после его сдачи в эксплуатацию, которая планируется на первый квартал следующего года. Работа специалиста связана практически со всеми службами Управляющей компании ОЭЗ, непосредственно с резидентами, что дает ему возможность не только расширить компетенции в самых различных сферах, но и собственный кругозор. Каждый из управляющих ведет ряд ключевых проектов, которые помогают укреплять лидерские позиции ОЭЗ, направленные на упрощение бизнес-процессов, развитию социальной инфраструктуры, улучшают личный опыт арендатора.

Обязанностей много, но бонусов и поощрений для управляющего тоже немало. Кроме достойной заработной платы, роста по карьерной лестнице, есть полугодовые премии в зависимости от коммерческого результата работы, возможность отправлять детей в лагерь отдыха, вместе с ними отметить самый красочный в году праздник на лучшей в Северном Подмосковье новогодней елке, ежегодно организуемой в Конгресс-центре ОЭЗ.

По мнению Станислава Селезнева, успешными в этой коммерческой деятельности в первую очередь могут стать те соискатели вакансии, которые уже работали с В2В-договорами, сопровождали их или участвовали в заключении крупных сделок, имеют реальный опыт работы в сетевых коммерческих структурах.

Мы заинтересованы в специалистах с экономическим или юридическим образованием, так как эта деятельность напрямую связана с договорными обязательствами и для успешного проведения переговоров с инвесторами надо хорошо ориентироваться в законодательстве, разбираться в сути договора. Важным качеством для члена нашей команды является возможность понимать проблемы резидентов и предлагать экономически выгодные решения, нести за них ответственность, внедрять новые практики в компанию. Эти и другие нововведения позволяют резидентам значительно сократить инвестиционную стадию, путь от идеи до конкретного бизнес-результата.

Работа – это всегда игра командная. Специалисты Управляющей компании готовы оказать новичку необходимую поддержку, дать недостающие знания и поделиться собственным опытом. Кроме того, ОЭЗ «Дубна» сегодня является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий не только в Подмосковье, но и в России, так что работать здесь еще и престижно, особенно для молодых людей, которые стремятся построить успешную карьеру.