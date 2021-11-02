Путешествие в микромир с физиком теоретиком

Директор ЛТФ ОИЯИ рассказывает, как устроен мир, какие главные законы управляют микро и макромиром, что такое Стандартная модель фундаментальных взаимодействий, и где зарыта темная материя. Нерешенные загадки мироздания – вызов новым поколениям исследователей.

Лекция прочитана в рамках учебного курса МФТИ, с которым ОИЯИ активно развивает сотрудничество, новые направления которого обсуждались в ходе недавнего визита ректора МФТИ Дмитрия Ливанова в ОИЯИ.

Лекцию уже посмотрели свыше 1,2 миллиона зрителей.

Отметим, что это не единственная часто просматриваемая лекция Дмитрия Казакова на YouTube. Запись выступления «Как устроен мир. От атомов к ядрам и элементарным частицам» для Культурно-просветительского центра «Архэ» также стала лекцией-миллионником профессора Казакова.