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Путешествие в микромир с физиком теоретиком

вторник, 02 ноября 2021 | 10:12    
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В своей лекции на канале МФТИ на YouTube директор Лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ Дмитрий Казаков рассказывает, как устроен мир, какие главные законы управляют микро и макромиром, что такое Стандартная модель фундаментальных взаимодействий, и где зарыта темная материя. Нерешенные загадки мироздания – вызов новым поколениям исследователей.

Директор ЛТФ ОИЯИ рассказывает, как устроен мир, какие главные законы управляют микро и макромиром, что такое Стандартная модель фундаментальных взаимодействий, и где зарыта темная материя. Нерешенные загадки мироздания – вызов новым поколениям исследователей.

Лекция прочитана в рамках учебного курса МФТИ, с которым ОИЯИ активно развивает сотрудничество, новые направления которого обсуждались в ходе недавнего визита ректора МФТИ Дмитрия Ливанова в ОИЯИ.

Лекцию уже посмотрели свыше 1,2 миллиона зрителей.

Отметим, что это не единственная часто просматриваемая лекция Дмитрия Казакова на YouTube. Запись выступления «Как устроен мир. От атомов к ядрам и элементарным частицам» для Культурно-просветительского центра «Архэ» также стала лекцией-миллионником профессора Казакова.

Тэги: 
ОИЯИ
наука
лекция
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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