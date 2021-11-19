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Прокуратура выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности дубненского предприятия

пятница, 19 ноября 2021 | 17:51    
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Прокуратурой города Дубна по результатам проверок по поступившим обращениям жителей города и депутатов Совета депутатов городского округа Дубна в деятельности ООО «Пантеон» выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства при осуществлении работ по утилизации медицинских и биологических отходов.

Несмотря на внесенные меры прокурорского реагирования, ООО «Пантеон» деятельность по утилизации медицинских и биологических отходов самостоятельно не прекратил.

В связи с изложенным, в интересах неопределенного круга лиц, прокуратурой города в суд подано исковое заявление о приостановлении деятельности ответчика по утилизации медицинских и биологических отходов, а также деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления, на производственном участке, расположенном на земельном участке с кадастровым №50:40:0010410:30, по адресу: г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 21, до:

  1. Получения в установленном законом порядке положительного заключения государственной экологической экспертизы на «Комплекс термического обезвреживания отходов «IMA 2006F»;
  2. Установления размера санитарно-защитной зоны по объекту производства по адресу: г. Дубна, Коммунальный проезд, д. 21.

Решением Дубненского городского суда исковое заявление прокуратуры города удовлетворено.

Работа предприятия ООО «Пантеон» на производственном участке в г. Дубна будет приостановлена (прекращена) по вступлению решения Дубненского городского суда в законную силу по результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке в Московском областном суде.

Но радоваться горожанам рано. Во-первых, ответчиком уже подана апелляция в областной суд и только после её положительного рассмотрения деятельность предприятия может быть приостановлена.

Во-вторых, и приостановлена не до Третьего пришествия, как мечталось жителям Дубны, а только до получения данных экологической экспертизы как на сам комплекс (скорее всего оно будет положительным, т.к. комплекс сертифицирован), так и на размер санитарной зоны.

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