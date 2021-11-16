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Прокуратура Дубны поддержала государственное обвинение по уголовному делу за взятку следователю

вторник, 16 ноября 2021 | 13:16    
Новости
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Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Дубны, который дал взятку следователю СО ОМВД России по городскому округу Дубна.

Дубненский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Р., которым он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично в значительном размере.

Суд установил, что гражданин Р., являясь лицом, в отношении которого следователем СО ОМВД России по г.о. Дубна проводилась проверка по факту незаконного сбыта на территории г.о. Дубна запрещенного сильнодействующего вещества в крупном размере, желая избежать неблагоприятных последствий, связанных с возбуждением уголовного дела и последующим обращением следователя в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, 10.08.2021 передал следователю СО ОМВД России по г.о. Дубна денежные средства в размере 140 000 рублей за то, чтобы тот не обращался в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, а избрал в отношении него меру пресечения - подписка о  невыезде и надлежащем поведении,  после чего Р. был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции.

Приговором Дубненского городского суда Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства в сумме 140 000 рублей (взятка) будут обращены в доход государства.

 

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