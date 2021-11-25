Продукция резидента ОЭЗ «Дубна» заинтересовала профессионалов от медицины

Международная выставка медицинских изделий и технологий MEDICA-2021 прошла в Дюссельдорфе 15-18 ноября. Как было заявлено в официальном пресс-релизе, «46 000 посетителей (с международной долей 73 процента) из 150 стран воспользовались возможностью лично пообщаться с 3033 участниками выставки».

На стенде нашей компании в главном павильоне, отведённом под изделия и технологии для in vitro диагностики, мы представили новое семейство автоматов окраски, применяемых в гематологии, микробиологии, цитологии и гистологии, в том числе, для диагностики онкологических заболеваний, - рассказал генеральный директор ООО «МЛТ» Александр Безруков. - Приборы собственной разработки компании имеют уникально простую конструкцию, высокую производительность и широкие технологические возможности, экспортируются в различные страны под собственным брендом Fastainer, а также под брендами двух иностранных компаний.

В этот раз на стенде МЛТ работала и компания BIOMED Labordiagnostik GmbH из Мюнхена, с которой в текущем году резидент ОЭЗ «Дубна» заключил дистрибьюторское соглашение. Представители BIOMED общались в основном с посетителями из Германии, Австрии и Швейцарии. Для МЛТ участие в выставке тоже стало вполне успешным - сотрудники компании установили рабочие отношения с компаниями из 25 стран, включая несколько фирм из США, а также таких крупных стран, как Бразилия, Пакистан, Иран, Франция, Италия, Турция, Колумбия и других.