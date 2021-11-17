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Продукция резидента ОЭЗ «Дубна» поможет пациентам с диабетом

среда, 17 ноября 2021 | 15:26    
Социум
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Компания «Аркрэй» заключила соглашение о сотрудничестве с МСЧ-9, по которому резидент ОЭЗ «Дубна» будет поставлять в медицинское учреждение новейшие глюкометры и тест-полоски к ним собственной разработки.

Документ подписали генеральный директор ООО «Аркрэй» Нисияма Томоя и главный врач МСЧ-9 Ирина Ларионова. Напомним, что компания «Аркрэй» является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2011 года. За это время дочка ведущего производителя и разработчика продукции для больных, страдающих сахарным диабетом, японской корпорации ARKRAY Inc. организовала на территории особой экономической зоны разработку и производство лабораторного и портативного оборудования для диагностики заболевания и прочно заняла свою нишу на отечественном рынке данной продукции. Сегодня резидент технико-внедренческой зоны постоянно расширяет ассортимент и поставляет продукцию собственной разработки в медучреждения не только России, но и стран СНГ.

Глюкометры компании «Аркрэй» высоко ценятся во всем мире из-за достойного качества и приемлемой стоимости. Для 600 больных сахарным диабетом, стоящих на учете в медсанчасти №9 и требующих медико-социального сопровождения, договоренность о сотрудничестве имеет жизненно важное значение. Эти пациенты нуждаются в регулярном динамическом наблюдении специалистов, измерении уровня сахара в крови с использованием глюкометров амбулаторно и в условиях стационара. Такая диагностика достаточно затратна как для самих пациентов, так и для медицинской организации.

Теперь, в рамках соглашения о сотрудничестве, резидент ОЭЗ «Дубна» будет на постоянной основе поставлять в МСЧ-9 портативные глюкометры и тест-полоски к ним. Первые глюкометры – современная модель системы мониторинга глюкозы в крови с набором тест-полосок «Глюкокарт-W» - уже безвозмездно вручены медицинскому учреждению накануне Всемирного дня борьбы с диабетом.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
технологии
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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