Президент Болгарии принял личное участие в заседания КПП ОИЯИ (Дубна)

В своем приветствии к участникам торжественной сессии КПП ОИЯИ Румен Радев отметил, что за 65 лет своего существования благодаря своим достижениям ОИЯИ доказал, что современная наука может развиваться только благодаря объединению усилий разных стран.

«Нынешняя сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ – яркое доказательство силы современной науки и широкого технологического развития во имя сохранности мира на Земле. Проведение сессии в нашей стране — свидетельство существенного вклада Болгарии в научные программы ОИЯИ, и я рад, что болгарские ученые поддержали инициативу объявить 2021 год Годом Болгарии в ОИЯИ. Принимать сессию Полномочных представителей – большая честь для нашей страны.

Многие молодые ученые из Европы, и не только, выбирают ОИЯИ для старта своей карьеры из-за внушительной научной инфраструктуры, многообещающей программы исследований и тесных контактов с ведущими научными группами со всего мира, включая ЦЕРН. ОИЯИ дает возможность раскрыть свой потенциал, внести вклад в развитие проектов. Болгария благодарна специалистам ОИЯИ за те усилия, которые они вкладывают, чтобы показать молодежи путь в науку и сохранить научный потенциал нашей страны», — сказал Румен Радев.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников в свою очередь отметил, что Институт гордится тем, какое количество «воспитанников» ОИЯИ стали научными лидерами Болгарской Республики.

«Сотрудничество между Болгарией и ОИЯИ опирается на богатые традиции: в разное время выдающиеся болгарские ученые руководили лабораториями, крупными научными коллективами в Дубне, а также организовывали высочайшего уровня науку в своей стране. За 65 лет своей работы Институт для стран-участниц подготовил несколько тысяч высококлассных специалистов. Десятки из них возглавили в странах-участницах институты и большие научные коллективы, сотни стали руководителями научных проектов. Тысячи специалистов получили высокую квалификацию за время работы в Объединенном институте в Дубне и теперь, возвращаясь домой, на самом высоком уровне развивают научные направления в странах-участницах. Продолжая традиции, ОИЯИ и сейчас делает ставку на расширение инновационных исследований и новых научных направлений», — подчеркнул академик Трубников, завершив свое выступление приглашением Президенту Болгарии Румену Радеву в будущем посетить Дубну.

В торжественном мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий ряда стран-участниц ОИЯИ в Болгарии: Чрезвычайные и Полномочные Послы г-жа Элеонора Митрофанова (Россия), г-н Александр Лукашевич (Беларусь), г-жа Саянаа Лхагвасурен (Монголия), г-жа Брандуса Предеску (Румыния), представитель дипломатической миссии Египта г-н Мустафа Хами. На торжественной сессии выступили дипломаты государств–ассоциированных членов ОИЯИ: Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Болгарии Желько Йович, Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР г-н Табо Тахе.

С приветствиями к присутствующим обратились вице-президент Болгарской академии наук Стефан Хаджитодоров, президент Академии научных исследований и технологий Египта Махмуд Сакр, Полномочный представитель правительства Республики Болгария в ОИЯИ, председатель Агентства по ядерному регулированию Республики Болгария Цанко Бачийски.

Научная дипломатия стала основным лейтмотивом нынешней сессии КПП ОИЯИ. Помимо изменения статуса Египта до полноправного члена ОИЯИ, была начата подготовка к вступлению в полноправные члены ОИЯИ Республики Сербия и подписан соответствующий План действий. Одним из ключевых итогов работы сессии стала Софийская декларация, подписание которой приветствовали Президент Республики Болгария, представители дипломатического корпуса стран-участниц и стран-ассоциированных членов, члены КПП, высокие гости мероприятия.

В документе, с одной стороны, констатируются конкретные успехи и вклад в мировую науку, который сделан ОИЯИ за 65 лет своего развития. С другой стороны — подтверждается эффективность модели многостороннего научного сотрудничества, выбранного государствами-основателями ОИЯИ в качестве его основы, а также определяются системные принципы и ориентиры для будущего развития ОИЯИ как в научно-исследовательском контексте, так и в поле международного диалога. Учитывая универсальный характер ценности международной научно-технической интеграции, документ содержит обращение к заинтересованным государствам и организациям присоединяться к многостороннему научному сотрудничеству, реализуемому в рамках ОИЯИ. Обозначенный в Софийской декларации вектор на расширение географии партнеров ОИЯИ, поддержан принятым на КПП положением об ассоциированном членстве, которое документально закрепляет статус ассоциированного члена ОИЯИ и обеспечивает механизм, позволяющий присоединиться к ОИЯИ.

Завершившаяся выездная сессия КПП стала центральным событием проходящего в 2021 году Года Болгарии в ОИЯИ. Республика Болгария, будучи страной-основательницей ОИЯИ, внесла существенный вклад в научные исследования Института и продолжает быть одним из самых активных государств-членов Института. В июне 2019 года президент Болгарской академии наук академик Юлиан Ревальски в рамках своего визита в ОИЯИ на встрече в Дирекции Института отметил, что ОИЯИ является приоритетным научным партнером БАН.

На настоящий момент болгарские специалисты в лабораториях Института активно ведут научные исследования. По состоянию на 2021 г. ОИЯИ сотрудничает с 20 научными организациями в Софии, Пловдиве и Благоевграде в таких областях, как теоретическая физика, ядерная физика, физика элементарных частиц и релятивистская ядерная физика, физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования, компьютинг и вычислительная физика, образовательные программы. Кроме того, ежегодно в Болгарии проводятся научные конференции и мероприятия ОИЯИ. Регулярно проходит Международная школа по ядерной физике «Дни ОИЯИ в Болгарии». Ежегодно около ста болгарских ученых посещают с рабочими визитами лаборатории ОИЯИ.

В рамках Года Болгарии в ОИЯИ был организован целый ряд мероприятий, рабочих встреч и встреч высокого уровня, проходили культурные и общественные мероприятия как в Дубне, так и в самой Болгарии, были выпущены юбилейные издания. Ключевым мероприятием Года стало открытие в сентябре с.г. Информационного центра ОИЯИ на базе Физического факультета Софийского университета им. Св. Климента Охридского – первого Инфоцентра ОИЯИ в Европейском союзе.