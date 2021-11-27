Президент Болгарии о своем участии в сессии КПП ОИЯИ

Этот форум является свидетельством вклада Болгарии и ее ученых в развитие научных программ Института, — приводятся в сообщении слова главы государства из его обращения к участникам сессии.

Отмечая, что 2021 год был объявлен Годом Болгарии в Объединенном институте ядерных исследований, Президент Болгарии подчеркнул, что во время председательства Болгарии в Комитете полномочных представителей государств-членов ОИЯИ в 2014-2017 гг. были приняты важные решения для развития Института. Среди них запуск строительства Фабрики сверхтяжелых элементов и закладка первого камня мегасайенс проекта NICA, которые внесли весомый вклад как в развитие самого Института, так и в развитие высоких технологий в целом.

Я убежден, что вместе мы продолжим работать ради будущих поколений, обеспечив им жизнь на чистой планете, во благо всего человечества, — заявил Президент Болгарии в своем приветствии к участникам сессии КПП.

В мероприятии принимали участие главы дипломатических миссий ряда стран-участниц ОИЯИ в Болгарии, лидеры болгарской научной общественности. Торжественное заседание в Софии состоялось в рамках проведения проходящей в Болгарии сессии КПП ОИЯИ, посвященной празднованию 65-летия ОИЯИ и приуроченной к Году Болгарии в ОИЯИ.