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Президент Болгарии о своем участии в сессии КПП ОИЯИ

суббота, 27 ноября 2021 | 15:37    
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На сайте Президента Республики Болгария размещена информация об участии главы государства Румена Радева в торжественной заседании сессии Комитета полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований, состоявшемся 23 ноября в Софии.

Этот форум является свидетельством вклада Болгарии и ее ученых в развитие научных программ Института, — приводятся в сообщении слова главы государства из его обращения к участникам сессии.

Отмечая, что 2021 год был объявлен Годом Болгарии в Объединенном институте ядерных исследований, Президент Болгарии подчеркнул, что во время председательства Болгарии в Комитете полномочных представителей государств-членов ОИЯИ в 2014-2017 гг. были приняты важные решения для развития Института. Среди них запуск строительства Фабрики сверхтяжелых элементов и закладка первого камня мегасайенс проекта NICA, которые внесли весомый вклад как в развитие самого Института, так и в развитие высоких технологий в целом.

Я убежден, что вместе мы продолжим работать ради будущих поколений, обеспечив им жизнь на чистой планете, во благо всего человечества, — заявил Президент Болгарии в своем приветствии к участникам сессии КПП.

В мероприятии принимали участие главы дипломатических миссий ряда стран-участниц ОИЯИ в Болгарии, лидеры болгарской научной общественности. Торжественное заседание в Софии состоялось в рамках проведения проходящей в Болгарии сессии КПП ОИЯИ, посвященной празднованию 65-летия ОИЯИ и приуроченной к Году Болгарии в ОИЯИ.

Тэги: 
ОИЯИ
Дубна
сотрудничество
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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