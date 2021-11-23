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Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

вторник, 23 ноября 2021 | 21:21    
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И назвал ЕГЭ пыткой для молодежи.

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи, — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

Тэги: 
образование
закон
Источник:
РИА Новости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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