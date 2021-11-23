Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

вторник, 23 ноября 2021 | 21:21
Новости11
И назвал ЕГЭ пыткой для молодежи.
Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи, — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
Ранее Бастрыкин в интервью РИА Новости раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.