Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <…> Это просто пытка какая-то для молодежи, — сказал он, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".