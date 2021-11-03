Поздравление от Совета депутатов Дубны с Днём народного единства

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны. От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько знаний и сил приложат для процветания родной страны.

Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

В этот замечательный праздник искренне благодарим всех жителей Дубны за добрые дела, общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них – любовь к малой родине и великой стране, забота о родных и близких.

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!