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Поздравление от Совета депутатов Дубны с Днём народного единства

среда, 03 ноября 2021 | 16:41    
Новости
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Уважаемые дубненцы, коллеги, друзья! Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём народного единства!

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны. От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько знаний и сил приложат для процветания родной страны.

Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

В этот замечательный праздник искренне благодарим всех жителей Дубны за добрые дела, общественные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них – любовь к малой родине и великой стране, забота о родных и близких.

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!

Тэги: 
праздник
поздравление
Совет депутатов
Источник:
Депутаты Совета депутатов городского округа Дубна
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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