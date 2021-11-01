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Полкило марихуаны изъяли полицейские у жителя Кимр

понедельник, 01 ноября 2021 | 14:30    
Новости
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Полицейские на одной из улиц города Кимры задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

Проведя осмотр дома у мужчины, правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство марихуана общей массой 515,6 грамма.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

Тэги: 
происшествия
наркотики
Кимры
Источник:
Вести Тверь
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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