Полкило марихуаны изъяли полицейские у жителя Кимр

Проведя осмотр дома у мужчины, правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство марихуана общей массой 515,6 грамма.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.