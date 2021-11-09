Подмосковный Ди Каприо живет в коммуналке с двумя кошками

Поразительное внешнее сходство Романа с популярным американским актером Леонардо Ди Каприо заметили несколько лет назад. После этого он некоторое время купался во внимании СМИ и даже снялся в проекте «Роман с Ди Каприо», где его преображали стилисты и диетологи.

Тогда Бурцев работал экспертом технической поддержки в Системе-112. Засветившись в медиа, мужчина стал вести различные мероприятия. Совмещать две деятельности не получалось, да и смысла уже не было. Ведь по словам Романа, на одном корпоративе он мог заработать столько же, сколько за целый месяц в службе спасения. А затем шум вокруг его персоны поутих и сегодня финансовое положение подольского Ди Каприо оставляет желать лучшего.

Я не жалуюсь, просто констатирую факт. Как могу, так и выживаю. Официально не работаю, занимаюсь криптовалютой, получаю около 50 тыс. руб. в месяц. Достаточно только для того, чтобы свести концы с концами, — рассказывает Бурцев.

Компанию известному двойнику составляют две кошки. Роман хочет, чтобы его месячный доход составлял хотя бы 70 тыс. руб. в месяц. Тогда, по его словам, не придется постоянно думать о том, чтобы что-то купить. Порой о двойнике Лео ходят самые разные слухи, множество из которых — фейки.

Мне говорили, что видели в сети недостоверную информацию обо мне. Что я якобы спился, стал дворником или работаю охранником. Такого не было, — сказал Роман.

Учитывая опыт съемок в массовке, рекламных роликах и ТВ-программах, именитый подольчанин вполне мог бы попробовать себя и в большом кино. Но он сомневается, что ему удалось бы профессионально лицедействовать наравне с настоящим Лео.