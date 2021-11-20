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Подмосковные врачи спасли пациента с тараканом в голове

суббота, 20 ноября 2021 | 12:00    
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За помощью к врачам Коломенской больницы обратился 57-летний мужчина с жалобами на острую боль в ухе. Во время осмотре выяснилось, что туда проник таракан.

Житель почувствовал боль после пробуждения. На приеме специалиста он предположил, что к нему в ухо залез таракан, пока мужчина спал ночью. Врач-отоларинголог провел осмотр и, действительно, обнаружил насекомое в слуховом проходе. Чтобы вытащить таракана, пришлось использовать аттиковый зонд. После этой процедуры слуховой проход промыли.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Ввиду отсутствия других тараканов, его уже выписали из больницы.

Последствиями от пребывания насекомого в ухе могут стать не только дискомфорт и боль, но и повреждения барабанной перепонки и слухового прохода. Это приведет к воспалению и снижению слуха.

Поэтому для оказания первой медицинской помощи человеку необходимо незамедлительно обратиться в больницу, поскольку попытки вытащить насекомое самостоятельно с помощью спички или пинцета могут привести к травмам перепонки, – рассказала врач-оториноларинголог Татьяна Ильичева.

Тэги: 
происшествия
здоровье
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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