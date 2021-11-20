Подмосковные врачи спасли пациента с тараканом в голове

Житель почувствовал боль после пробуждения. На приеме специалиста он предположил, что к нему в ухо залез таракан, пока мужчина спал ночью. Врач-отоларинголог провел осмотр и, действительно, обнаружил насекомое в слуховом проходе. Чтобы вытащить таракана, пришлось использовать аттиковый зонд. После этой процедуры слуховой проход промыли.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Ввиду отсутствия других тараканов, его уже выписали из больницы.

Последствиями от пребывания насекомого в ухе могут стать не только дискомфорт и боль, но и повреждения барабанной перепонки и слухового прохода. Это приведет к воспалению и снижению слуха.