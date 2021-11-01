Подмосковье - на втором месте среди самых популярных мест для туризма внутри России

На область пришлось 20% всех внутрироссийских туров, на Краснодарский край – 40%.

В Подмосковье ограничение действуют с 28 октября по 7 ноября, однако отели и рестораны в них продолжают принимать гостей. Туроператоры отмечают, что на длительные выходные количество бронирований в гостиницах региона выросло в 2,5 раза.