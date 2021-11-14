Почти 600 молодых ученых, включая ученых из Дубны, приобрели жилье по «Социальной ипотеке» в Подмосковье за 5 лет

У нас есть программа, которая дает квартиры, бесплатные квартиры по сути, тем, кто вносит очень важную лепту для жизни нашей страны и нашего Подмосковья. Прежде всего это врачи, это наши дорогие учителя, и, конечно, молодые ученые. Мы видим большой спрос на такого рода партнерство, и не собираемся его уменьшать, увеличиваем каждый год, — сказал Воробьев.

Возможность приобрести жилье на льготных условиях имеют также воспитатели и тренеры.

Формально «Социальная ипотека» - это ипотека, но выплачивать нужно будет только проценты. Погашение основного кредита берет на себя Подмосковье.

В числе молодых ученых, получивших льготное жилье, сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне. У них у всех — фундаментальное техническое образование. Работникам института нет и 30, но они — будущее российской науки!

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. По ее условиям, Московская область оплачивает полную стоимость квартиры, а самим участникам нужно только гасить проценты по ипотечному кредиту.

Создание мегасайнс установок типа NICA в Дубне невозможно без детальной документации. Типография WOWbanner https://wowbanner.ru/ обеспечивает печать любых форматов и необходимого качества.