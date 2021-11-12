Победителям программы «SkLab. Дубна» вручили призы

Организаторами образовательного интенсива стали правительство Московской области, Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Дубна». Напомним, что программа «SkLab. Дубна» была направлена на быстрый запуск студенческих технологических стартапов, в том числе по направлениям деятельности компаний-резидентов подмосковной технико-внедренческой зоны - медицинские и биотехнологии, информационные технологии, композитные материалы, ядерно-физические и нанотехнологии, проектирование сложных технических систем и другие.

На протяжении пяти дней 153 участника, которые объединились в 26 команд, посещали лекции, мастер-классы, практикумы и деловые игры, после чего презентовали свои идеи экспертному жюри из представителей науки и бизнеса. Итоги обучения подведены, и в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» в День международной науки состоялось торжественное вручение сертификатов и призов от организаторов и партнеров мероприятия командам, чьи идеи признаны лучшими.

Приветствуя победителей проекта, генеральный директор АО «ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил важность проведения такого мероприятия именно на территории технико-внедренческой зоны.

Наша территория является эффективным инструментом государственно-частного партнерства, где инновационные идеи реализуются на практике, - сказал руководитель. – В основном в ОЭЗ приходят представители серьезного бизнеса, с инвестициями, со строительством собственных высокотехнологичных производств, что говорит об эффективности нашей деятельности. Но мы всегда приветствуем и стартапы. Это важно, потому что новые идеи, направленные на разработку и производство самой современной продукции, чаще всего появляются в головах именно таких талантливых молодых ребят, как вы. Поэтому ждем на своей территории ваши стартапы - индивидуальные проекты или те, которые заинтересуют резидентов, серьезные компании и будут реализовываться совместно с ними. Мы поддержим вас в любом случае, готовы делиться опытом и помогать во всем. Я поздравляю всех участников программы и победителей, чьи идеи так высоко оценили эксперты. Чем больше идей вы будете генерировать, прилагать стараний к их реализации, тем больше вероятность их воплощения в жизнь.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик заметила, что мероприятие продемонстрировало синергетический эффект от совместного участия в нем министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, оказавшего финансовую поддержку, Фонда «Сколково» и Открытого университета Сколково, менторы и эксперты которых читали лекции и проводили мастер-классы. В образовательном интенсиве были задействованы представители более десяти компаний-резидентов ОЭЗ, от специалистов которых участники получали полезные советы по реализации проектов. И, конечно, основным партнером на мероприятии стал университет «Дубна», его студенты.

Ректор университета Дмитрий Фурсаев поздравил победителей и выразил благодарность всем организаторам SkLab, Антону Афанасьеву и команде ОЭЗ за то, что вузу была предоставлена возможность участвовать в таком проекте, созданы комфортные условия его проведения.

У каждого времени свои запросы и вызовы, а сегодня мы живем в мире, где всё меняется очень стремительно, особенно технологии, которые меняют жизнь людей, - отметил Дмитрий Фурсаев. - Есть разные формы поддержки инновационной среды – государственная, со стороны предприятий, бизнеса, который был создан в последние годы и сейчас активно развивается. И только благодаря общим усилиям рождается определенная среда, которую надо культивировать, насыщать, чтобы идеи ложились на благодатную почву и давали результат. Для университета такие мероприятия и есть способ развития, который позволяет готовить грамотных специалистов.

Как показал образовательный интенсив, таких специалистов, за которыми будущее науки и технологий, в университете немало и идей технологических стартапов у них тоже достаточно. Так, например, команда Startech, занявшая первое место, предложила создать кастомные оффлайн-статусы для помощи тем, кто готов показать себя, как личность, решать проблемы поиска единомышленников. Второкурсник университета Алексей Степанов уверен, что тех, кто стесняется общаться или выступать на публичных мероприятиях немало.

Желание есть, но мешает стеснение, неумение вступить в контакт с незнакомыми людьми, подойти первым, показаться нетактичным, - говорит Алексей. - Мы придумали интерактивный бейджик, некий экран, на который можно вывести информацию, видео или картинку, которые будут привлекать людей. «Я хочу познакомиться» или «не против поболтать», то есть ко мне можно подходить, я хочу общаться. Мы посмотрели статистику по Англии за 2017 год , где порядка 10% населения чувствуют себя одинокими постоянно, еще 15% часто испытывают такие ощущения. И это 4 года назад, а из-за пандемии ковид, локдаунов такие ощущения усилилось, люди просто могут разучиться свободно общаться. В России такие же проблемы. Конечно, эту идею надо «докручивать» – до нахождения своей аудитории, клиентов, покупателей. Эксперты очень помогли, а мастер-классы дали понимание, как реализовать задуманное, будет ли продукт востребованным, как его монетизировать. Можно, например, соединить это электронное устройство с нашим приложением и продавать его уже со специальной картинкой, которую захочется купить. Кстати, гаджет можно использовать и как атрибут стиля, одежды. Идей еще много.

Аспирант третьего года обучения кафедры химии университета Дмитрий Тестов не ожидал, что неделя обучения будет такой информативно насыщенной, а его команда «ХимТехКом» тоже войдет в тройку победителей.

Проект нашей команды был направлен на решение проблемы, связанной с полировкой кожаной обуви в процессе ее производства. Сегодня у нас для этого в основном используется дорогая итальянская полировочная краска, а российские аналоги дешевле, но хуже по качеству. Мы предложили создать композицию, содержащую дешевые, безопасные и в то же время эффективные компоненты, и перейти на импортозамещение. За неделю нам удалось сформировать достаточно четкий алгоритм будущих действий с точки зрения разработки как бизнес-продукта, так и продукта химического, обсудим с ребятами и продолжим работу уже на базе университета. Это не первый акселератор, который я проходил, другие были гораздо дольше по времени, а здесь концентрированно давали знания, как развивать бизнес-идею, на что ориентироваться при разработке бизнес-модели. Сколково удалось организовать мероприятие на высочайшем уровне, без разбавления программы ненужными мероприятиями. Очень надеюсь, что проект в Дубне станет традиционным.

Третье место жюри «SkLab. Дубна» присудило команде iOn с проектом по разработке проточно-ванадиевого аккумулятора нового поколения с высокой эффективностью. Он позволит решить проблему низкой эффективности существующих аналогов накопления энергии и обеспечит непрерывной электроэнергией отдаленные от источников энергоснабжения населенные пункты.

На торжественной церемонии награждения прозвучало два предложения к участникам образовательного интенсива. Их уже ждет новый проект, реализуемый по инициативе генерального директора ОЭЗ «Дубна» Антона Афанасьева, в котором студенты университета смогут применить свои знания и таланты. «Цифровой гараж» - креативное пространство, позволяющее напрямую общаться с резидентами, работать над задачами их проектов, получать практический опыт и даже найти будущего работодателя. Так, например, генеральный директор АО «МИНЦ» Анастасия Куракина поздравила ребят, четырем командам вручила призы, пригласила студентов на стажировку и подчеркнула, что именно таких инициативных специалистов предпочитает набирать в свою команду, а участие в конкурсах, олимпиадах, активная гражданская позиция ценятся в любом коллективе. Ждет ребят и Ярмарка вакансий, где также будет возможность встретиться с инвесторами ОЭЗ, узнать их потребности, договориться о месте практики или стажировки. Ярмарка запланирована на субботу 13 ноября, а одна из лекций программы как раз будет посвящена механизмам государственной поддержки стартапов.