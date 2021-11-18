Планируется выдавать QR-коды людям, имеющим высокий уровень антител к COVID-19

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья. Её слова приводит издание «Интерфакс».

Мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено, — сказала Анна Попова.

Напомним, со вторника, 16 ноября, в России стартовала выдача бумажных сертификатов о вакцинации. За сертификатом смогут обратиться также переболевшие COVID-19 и те, у кого есть противопоказания к вакцинации. Документы выдают в многофункциональных центрах.