Планируется выдавать QR-коды людям, имеющим высокий уровень антител к COVID-19

четверг, 18 ноября 2021 | 10:35
Новости8
Этот вопрос прорабатывается в Правительстве РФ.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья. Её слова приводит издание «Интерфакс».
Мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено, — сказала Анна Попова.
Напомним, со вторника, 16 ноября, в России стартовала выдача бумажных сертификатов о вакцинации. За сертификатом смогут обратиться также переболевшие COVID-19 и те, у кого есть противопоказания к вакцинации. Документы выдают в многофункциональных центрах.