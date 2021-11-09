Пандемия коронавируса в России закончится к 2023 году

Я как говорил, что 2023 год будут встречать без маски, продолжаю так и говорить. Хотя, конечно, опасения у меня есть, что с такими борцами — я совершенно не ожидал, что эти люди готовы жизнь положить на алтарь борьбы с вакциной, среди них и врачи есть. Пройдет эпидемия. Все проходит, исходя из этого, я считаю, что еще одного подъема осенне-зимнего 2022 года хватит, чтобы иммунизировать всех. Но это же будет стоить смертей огромных, привейтесь вы, Бога ради, и все на этом закончится, — сказал он.

М.Фаворов подчеркнул, что необходимость прививки не зависит от количества антител в организме.

Всемирная организация здравоохранения и Центр по контролю над заболеваемостью говорят, что решение о прививке или ревакцинации никакого отношения к измерению антител не имеет. Но русские говорят: «А почему это? У меня же антитела!». Потому это. Показано, что люди с антителами болеют, а есть люди, которые не имеют антител и вообще не болеют. Это отличный механизм для получения дополнительных источников дохода для лабораторий. Короче, это все от лукавого, это замечательный пиар-ход. Через 6-9 месяцев после вакцинации или болезни пойдите и сделайте прививку, все, не имеет значение, какие у вас антитела, — заключил он.

Фаворов назвал самую защищенную от коронавируса категорию людей. По его мнению, это те, кто переболел COVID-19 и вакцинировался через шесть-девять месяцев. Только эта группа людей может жить нормальной жизнью, считает медик.