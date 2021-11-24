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Один человек погиб во время пожара в садовом доме в Дубне

среда, 24 ноября 2021 | 16:55    
Новости
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Во вторник 23 ноября 2021 г. в 03:06 на пульт ЦППС Дубненского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Дубна поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Весна».

К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-74, СПСЧ-26.

К моменту прибытия первых пожарных расчётов горел садовый одноэтажный деревянно-щитовой дом, размерами 6х4, по всей площади, кровля и перекрытия обрушились, была угроза распространения на соседнее строение на расстоянии 6 метров.

Только в 05.10 удалось полностью ликвидировать последствия пожара.

На месте было обнаружено тело человека. Личность устанавливается. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава.

Тэги: 
пожар
происшествия
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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