Один человек погиб во время пожара в садовом доме в Дубне

среда, 24 ноября 2021 | 16:55
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Во вторник 23 ноября 2021 г. в 03:06 на пульт ЦППС Дубненского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Дубна поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Весна».
К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-74, СПСЧ-26.
К моменту прибытия первых пожарных расчётов горел садовый одноэтажный деревянно-щитовой дом, размерами 6х4, по всей площади, кровля и перекрытия обрушились, была угроза распространения на соседнее строение на расстоянии 6 метров.
Только в 05.10 удалось полностью ликвидировать последствия пожара.
На месте было обнаружено тело человека. Личность устанавливается. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава.