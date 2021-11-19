О работе приёмного отделения МСЧ рассказывает старшая медсестра Ольга Константиновна Алексеева.

Главной целью его является осуществление госпитализации всех обратившихся, при наличии у них соответствующих показаний, и оказание неотложной медицинской помощи тем, кому госпитализация не показана. Приёмное отделение или, по-другому, приёмный покой - это "лицо" любого стационара. От того, как в нём встретят больного, зависит его психологический настрой на выздоровление и общее самочувствие в целом.

Обслуживание пациента начинается непосредственно уже в приёмном покое. Сначала идёт регистрация пациента, потом его первичный осмотр, измерение важных показателей жизнедеятельности: артериального давления, температуры и т.д. При необходимости, проводится санитарная обработка поступившего пациента. Далее идёт оказание необходимой медицинской помощи.

В нашем приёмном отделении действия всего персонала отличаются слаженностью, чёткостью, быстротой. В обычные дни по вопросам госпитализации и при экстренных ситуациях мы вызываем заведующих профильных отделений. Осмотр пациентов дежурными врачами начинается с 16 часов в будние дни. В праздничные и выходные дни они работают в отделении круглосуточно. Оформлением необходимой документации занимается дежурная медсестра. Работой приёмного отделения руководит начмед, он же составляет график дежурств. В штате у нас трудятся врачи, 4 медсестры, одна старшая медсестра и 4 санитарки, они также работают по графику, все прошли соответствующее обучение, владеют необходимыми навыками, и опытом работы в приёмном отделении.

Коллектив у нас небольшой, но сплочённый и дружный. Мы не только работаем вместе, но и тесно общаемся вне работы, нередко вместе проводим праздники. Не далее, как два года назад наш коллектив был разновозрастной, а сейчас все наши сотрудники молодые, однако стаж работы в приёмном отделении у каждого от пяти до пятнадцати лет.

Изо дня в день мы проводим госпитализацию больных в разные отделения, а порой и в другие лечебные учреждения. Экстренная госпитализация проводится по направлению врача скорой помощи, плановые госпитализации проводятся по направлению лечащих врачей. Бывают госпитализации по самообращению граждан, если те, например, не смогли дождаться скорой, - в таких случаях мы вызываем заведующего профильного отделения. Дальше определяемся по объёму обследования для дальнейшей госпитализации.

Сейчас у нас в отделении проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Все желающие, независимо от места проживания, могут прививаться у нас. Дежурный врач проводит осмотр, даёт допуск к вакцинации и выбирает препарат, которым будет вакцинирован обратившийся человек. Для вакцинации и для прохождения лечения в стационаре необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Если есть больничный лист, его также необходимо взять с собой, многие забывают это делать.

Кроме того, с собой в стационар необходимо взять минимальный необходимый набор вещей. Как правило, многие пациенты с этим уже знакомы, но если человек ранее не лежал в стационаре и не знает, что нужно взять с собой, он может позвонить в приёмное отделение и ему разъяснят и ответят на все интересующие вопросы, связанные с госпитализацией.

Работа наша многопрофильная, всё необходимо делать быстро и грамотно. Мы поддерживаем тесную связь со всеми отделениями больницы, можно сказать, работаем с коллегами в тандеме. Работа наша динамичная, интересная, далеко непростая, но при этом все сотрудники работают с большим удовольствием, энтузиазмом и у нас в приёмном отделении уже много лет нет текучки. На мой взгляд, главное качество, которым должен обладать каждый работник приёмного отделения - это, прежде всего, стрессоустойчивость. А иначе быстро наступит профессиональное выгорание, которое нередко встречается в нашей профессии.

В настоящее время в МСЧ ремонтируются и в скором времени начнут работать новые отделения, что не может не радовать. МСЧ возрождается и это замечательно, так что мы ждём открытие отделений с большим нетерпением. Надеемся, что коллеги, которые работали с нами раньше и были вынуждены уйти в связи с закрытием некоторых отделений, вернутся к нам, и мы снова будем работать вместе. Все мы – сотрудники медсанчасти - одна дружная команда, все делаем одно важное и нужное дело.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия!