Новый кожный симптом коронавируса

Дерматологи назвали «ковидные пальцы» ложным обморожением пальцев. При этом симптоме у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, они также покрываются пузырьками и гнойниками. Картина в целом напоминает состояние обморожения, однако не приносит людям дискомфорта, предупредили россиян врачи.

Медики утверждают, что «ковидные пальцы» входят в группу ангиитов. Это заболевания, возникающие из-за иммунопатологического воспаления сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Наиболее частым признаком таких проявлений является воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина заявила, что «ковидные пальцы» наиболее часто возникают у детей и подростков, однако встречаются и у взрослых. По ее мнению, симптом возникает по двум причинам: из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, отвечающих за создание внутренней оболочки сосудов.

Медик объяснила, что иммунная система человека реагирует на инфекцию таким образом, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только COVID-19, но и клетки кожи. В это же время эндотелиальные клетки формируют барьер между кровью и тканями, а также синтезируют и выделяют значительное количество биологически активных веществ.

По словам Петиной, именно дисфункция эндотелия объясняет частоту тромбозов и высокий риск осложнений для пациентов с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина. Поэтому ложные обморожения сигнализируют о том, что у человека существуют серьезные сбои в работе организма.