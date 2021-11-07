+4,7°
Влажность: 93% ↑
Давление: 741,8 мм

Новый кожный симптом коронавируса

воскресенье, 07 ноября 2021 | 15:13    
Новости
     31
Почти у каждого пятого пациента, заразившегося COVID-19, наблюдаются кожные признаки болезни. В частности, у заболевших зафиксировали новый симптом — «ковидные пальцы», при котором кончики пальцев рук и ног краснеют, как при обморожении.

Дерматологи назвали «ковидные пальцы» ложным обморожением пальцев. При этом симптоме у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, они также покрываются пузырьками и гнойниками. Картина в целом напоминает состояние обморожения, однако не приносит людям дискомфорта, предупредили россиян врачи.

Медики утверждают, что «ковидные пальцы» входят в группу ангиитов. Это заболевания, возникающие из-за иммунопатологического воспаления сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Наиболее частым признаком таких проявлений является воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина заявила, что «ковидные пальцы» наиболее часто возникают у детей и подростков, однако встречаются и у взрослых. По ее мнению, симптом возникает по двум причинам: из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, отвечающих за создание внутренней оболочки сосудов.

Медик объяснила, что иммунная система человека реагирует на инфекцию таким образом, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только COVID-19, но и клетки кожи. В это же время эндотелиальные клетки формируют барьер между кровью и тканями, а также синтезируют и выделяют значительное количество биологически активных веществ.

По словам Петиной, именно дисфункция эндотелия объясняет частоту тромбозов и высокий риск осложнений для пациентов с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина. Поэтому ложные обморожения сигнализируют о том, что у человека существуют серьезные сбои в работе организма.

Тэги: 
коронавирус
Источник:
Известия
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
06.11.2021 | 16:46   
Новости
    108
Ученые сообщили о поражении человеческого мозга коронавирусом
Ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана...
коронавирус
Фото: news.rambler.ru
05.11.2021 | 10:07   
Новости
    41
В России ужесточают наказание за подделку QR-кода
За подделку сертификата о вакцинации россиян будут приговаривать к обязательным работам на срок до 1 года. Такие...
вакцинация | мошенничество
Фото: https://www.instagram.com/p/CVdXMhAM1rA/
06.11.2021 | 10:46   
Новости
    81
Железнодорожники сделали на Московском море потрясающий снимок
В официальном аккаунте Октябрьской железной дороги в Instagram выложили пейзажный снимок и предложили своим подписчикам...
фотография | Московское море | РЖД
Фото: ГИБДД.рф
06.11.2021 | 12:09   
Новости
    235
Автомобилисты начали получать штрафы с камер за непристегнутые ремни
Старт фиксации нового вида нарушения при помощи дорожных комплексов подтвердили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по...
авто | ГИБДД | технологии
Фото: Change.org
06.11.2021 | 12:51   
Новости
    39
Россиянкам следует сдавать госэкзамен перед вступлением в брак
Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для россиянок госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак. Свое...
семья | закон