Новые детские площадки появятся в Дубне в 2022 году

В следующем году по этой программе в Дубне появятся три новые детские площадки по адресам

- ул. Тверская д.16 - ул. Карла Маркса, между д. 15 и д. 17 - пр-кт Боголюбова, д. 39

В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2022 году в 56 городских округах региона обустроят 229 игровых комплексов. Программа действует с 2013 года. За это время было установлено более 1200 площадок на локациях, выбранных по результатам голосования жителей на портале «Добродел».