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Новые детские площадки появятся в Дубне в 2022 году

среда, 10 ноября 2021 | 11:35    
Новости
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Установка будет производится в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
  • Фото: Сергей Гор

В следующем году по этой программе в Дубне появятся три новые детские площадки по адресам

  1. - ул. Тверская д.16
  2. - ул. Карла Маркса, между д. 15 и д. 17
  3. - пр-кт Боголюбова, д. 39

В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2022 году в 56 городских округах региона обустроят 229 игровых комплексов. Программа действует с 2013 года. За это время было установлено более 1200 площадок на локациях, выбранных по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Тэги: 
дети
благоустройство
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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