Незаконное строительство на территории Дмитровского Кремля остановлено

Как оказалось, местная администрация решила благоустроить территорию музея под открытым небом. Вот только "окультурить" объект культурного наследия федерального значения "Земляные валы XVI века" чиновники решили по-своему. А именно - построить на этих самых земляных валах аттракционы, детский веревочный парк и квадросферу.

Мы не против детских парков. Но почему их надо строить именно на территории древнего Кремля? Мы не понимаем, - задали местной власти простой вопрос дмитровчане.

Проходят работы по благоустройству. На данный момент, там устанавливается детская игровая площадка, также возводится легковозводимая конструкция в виде шатра, в котором будут проходить различные программы интерактивного, просветительского, развлекательного характера, - ответила им в эфире телеканала ТВЦ начальник управления культуры администрации Дмитрова Ирина Костышина.

Городскую чиновницу поддержала и заместитель гендиректора Музея-заповедника "Дмитровский кремль" Татьяна Качук. По словам музейного работника, все со стройкой в порядке, потому что все дело в видовой оценке.

Оценка была совершена, есть экспертиза, наши объекты, возводимые, они ничего не перекрывают, - пояснила журналистам сотрудница музея.

Хотя невооруженным глазом видно, что паутина из веревок и аляповатые башенки замков детского аттракциона не только не вписываются в архитектуру Кремля, но и перекрывают вид на Успенский собор.

В свою очередь, как рассказала архитектурному изданию "Хранители наследия" активистка защиты исторического наследия Юлия Остапенко, проект благоустройства Советской площади в Дмитрове достаточно широко обсуждался, но работы почему-то начались в самом Кремле, что никак ранее не заявлялось. При этом информацию о работах в Кремле дмитровчане получили не от администрации города, а из документов госзакупок и технического задания. В ответ на их возмущение, сотрудница Главного управления культурного наследия, согласовавшего стройку, заявила, что это "единая концепция".

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в связи с повреждением объекта культурного наследия.

Как замечают общественники, музей беден настолько, что у него нет ни копейки на реставрацию или хотя бы консервацию двух памятников-погорельцев - Дома Клятовых и Дома Новоселовых. Но при этом в его бюджете вдруг нашлось почти 7,5 млн рублей на детские аттракционы.

Со всеми этими вопросами жители города обратились в прокуратуру. Прокуроры, в свою очередь, начали свою проверку и привлекли к ней не местных деятелей истории и культуры, а специалистов Минкультуры по Центральному федеральному округу. Результаты проверки стали известны на этой неделе.

Как рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, проверка показала, что работы у стен Кремля не были согласованы в установленном порядке. Не проводилась до начала работ и историко-культурная экспертиза. Кроме того, прокуроры обнаружили нарушения законодательства о контрактной системе, а также нецелевое использование земель. В отношении МБУ "Музей-заповедник "Дмитровский кремль" прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

Кроме того, по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в связи с повреждением объекта культурного наследия. Ну и, чтобы ни у кого из дмитровских чиновников и музейных работников не оставалось никаких вопросов, прокуратура Дмитрова обратилась в суд с требованием о признании незаконными и демонтаже возведенных на объекте культурного наследия федерального значения "Земляные валы XVI века" шатров и аттракционов.

По словам официального представителя областного надзорного ведомства, прокуратура будет держать на контроле устранение всех выявленных нарушений, а также расследование уголовного дела.