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Названы причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

среда, 03 ноября 2021 | 13:01    
Новости
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После перенесенного коронавируса у части людей начинают выпадать волосы. Причины этого назвала врач-дерматолог, российский трихолог Наталья Шаманская.

По ее словам, это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию. Равномерно волосы по всей поверхности головы выпадают из-за воздействия самого вируса. Трихолог объяснила, что он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с фолликулом волоса.

Шаманская рассказала, что гнездовое выпадение волос может быть связано с нарушением работы иммунной системы, ишемическое выпадение волос, при котором нарушается кровообращение в росте самого волоса, — с тяжелым течением болезни и подключением к аппарату ИВЛ.

Еще один вид [выпадения волос] — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии, — рассказала медик.

Она добавила, что после окончания токсического действия рост волос возобновляется. Также из-за дефицита питания во время болезни может появиться большое количество седых волос, сказала Шаманская.

Тэги: 
коронавирус
здоровье
Источник:
Известия
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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