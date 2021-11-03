Названы причины выпадения волос после перенесенного COVID-19

По ее словам, это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию. Равномерно волосы по всей поверхности головы выпадают из-за воздействия самого вируса. Трихолог объяснила, что он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с фолликулом волоса.

Шаманская рассказала, что гнездовое выпадение волос может быть связано с нарушением работы иммунной системы, ишемическое выпадение волос, при котором нарушается кровообращение в росте самого волоса, — с тяжелым течением болезни и подключением к аппарату ИВЛ.

Еще один вид [выпадения волос] — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии, — рассказала медик.

Она добавила, что после окончания токсического действия рост волос возобновляется. Также из-за дефицита питания во время болезни может появиться большое количество седых волос, сказала Шаманская.