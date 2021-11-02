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Названы причины возникновения тумана в Дубне

вторник, 02 ноября 2021 | 15:27    
Новости
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причины возникновения плотного тумана в центральной части Европейской России.

Леус сообщил, что образовавшийся накануне, вечером 1 ноября, туман наблюдается во многих регионах России: от западной границы России до Нижегородской и Костромской областей на востоке, от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге.

В метеорологии подобный туман называется радиационным. Не стоит пугаться этого слова, никакого отношения к той самой радиации, которая связана с делением ядра, с атомной промышленностью и атомными бомбами, он не имеет (...). Здесь имеется в виду радиационное выхолаживание. То есть процесс охлаждения земной поверхности путем отдачи тепла в атмосферу. Довольно резкое понижение температуры приводит к образованию тумана при некоторых дополнительных условиях: высокой влажности воздуха и антициклональных условиях, что значит очень спокойной и тихой погоде, как это было накануне, — сообщил синоптик.

Причиной возникновения тумана стал покидающий центральную часть Европейской России антициклон, добавил Леус. За прошедшие сутки, обратил внимание синоптик, температура в этой области резко упала на шесть градусов. Это спровоцировало конденсацию водяного пара в атмосфере и стало причиной образования тумана, резюмировал он.

ГИБДД просит временно отказаться от использования личных автомобилей из-за плохой видимости. Если же авария произойдет, то её последствия можно частично компенсировать, продав битый автомобиль тут, а полученные деньги потратить на покупку нового.

Тэги: 
погода
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Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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