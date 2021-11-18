Нашествие голодных кабанов на Лобню

четверг, 18 ноября 2021 | 16:19
Регион8
Жители подмосковной Лобни пожаловались на нашествие кабанов в дачном товариществе в поселке Озерецкое.
Кабаны разгуливают прямо возле домов и едят желуди. Вероятно, животные очень голодны и вышли за помощью к людям.
Жители поселка опасаются за жизнь зверей. Фотоловушка зафиксировала, что стая собак загрызла семерых кабанов, поэтому приехавшие в дачный поселок егеря отогнали животных в лес.
Как рассказывают местные жители, кабанов разводили на одном из дачных участков, а под зиму выпустили на волю.
Это помесь домашней свиньи и кабана, под зиму их выпустили. А хрюшки привыкли к людям, что их кормят, а теперь голодные бегают по деревням, - утверждает в комментариях в соцсети одна из жительниц.