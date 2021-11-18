Нашествие голодных кабанов на Лобню

Кабаны разгуливают прямо возле домов и едят желуди. Вероятно, животные очень голодны и вышли за помощью к людям.

Жители поселка опасаются за жизнь зверей. Фотоловушка зафиксировала, что стая собак загрызла семерых кабанов, поэтому приехавшие в дачный поселок егеря отогнали животных в лес.

Как рассказывают местные жители, кабанов разводили на одном из дачных участков, а под зиму выпустили на волю.