На Ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна» соискателям предложили более 80 вакансий

Сегодня это крупнейшая Ярмарка вакансий на Севере Подмосковье. С каждым годом не только увеличивается число ее участников от работодателей, но и тех, кто хочет найти специальность по душе и своим возможностям, а Управляющая компания ОЭЗ как организатор находит новые дополнительные формы проведения мероприятия. Вот и на этот раз, кроме традиционных собеседований и экскурсий, были организованы несколько лекций и мастер-классов в начинающем свою работу «Цифровом гараже».

Открывая мероприятие, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев назвал несколько показательных цифр эффективности деятельности технико-внедренческой зоны. Он отметил, что сегодня здесь уже более 170 резидентов, которыми создано около 5 тысяч рабочих мест, построено и запущено свыше 20 научно-производственных комплексов, 45 компаний продолжают возводить собственные объекты, в перспективе с учетом динамичного развития территории планируется, что их будет порядка 70, а число рабочих мест увеличится до 10 тысяч. Немаловажным фактором является и то, что за последние пять лет средний уровень заработной платы в ОЭЗ «Дубна» увеличился в пять раз.

Учитывая широкий спектр деятельности инвесторов, появление новых проектов, а значит и новых профессий, есть большая потребность в квалифицированных специалистах, - подчеркнул Антон Афанасьев. – И сегодня для нас важно наладить мост между работодателями и потенциальными работниками. Компаниям резидентов и предприятиям наукограда нужны специалисты не только со стажем, но и молодые инициативные выпускники вузов, профессиональных учебных заведений, с новыми идеями, собственными стартапами, поэтому цель Управляющей компании помочь компаниям найти и растить собственные кадры. Ярмарка вакансий как раз является одним из шагов в решении этой первостепенной задачи для ОЭЗ и города.

Приветствуя участников Ярмарки вакансий, глава городского округа Дубна Сергей Куликов обратил внимание на значимую роль ОЭЗ в развитии экономики наукограда, его инфраструктуры, в создании новых предприятий и рабочих мест, что заметно сказывается на пополнении муниципального бюджета. По мнению главы города, для более активного привлечения кадров необходимо создавать и соответствующую социальную инфраструктуру. В качестве примера он привел открытие в Год науки и технологий нового физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского, который позволит его выпускникам наращивать компетенции и в дальнейшем становиться сотрудниками наукоемких компаний ОЭЗ. А президент Союза «Торгово-промышленная палата города Дубны» и партнера ОЭЗ с момента ее создания Владимир Бобров отметил, что такая форма встреч работодателей с потенциальными сотрудниками является одной из самых эффективных и полезных обеим сторонам.

И это действительно так. Заявки на участие в Ярмарке вакансий были поданы от 300 соискателей и 23 компаний-резидентов, у которых были открыты порядка 80 вакансий. В результате более 60 кандидатов инвесторы пригласили на повторное собеседование.

Наша компания является производителем роботизированных комплексов и другого нестандартного оборудования, а также разработчиком для нужд предприятий атомной отрасли России, - говорит заместитель директора ООО «АтомИнтелМаш» по операционному управлению Наталья Петухова. - Мы даже не ожидали, что ее вакансиями заинтересуется такое большое число кандидатов. Мы рассказываем соискателям о компании, знакомим с продукцией. Работа в данной сфере интересна людям с точки зрения стабильности и возможностей карьерного роста. Из 30 человек 7 мы пригласили на повторное собеседование, так что ярмарка обоюдно полезна как кандидатам, так и компаниям, заинтересованным в грамотных специалистах.

Рассматриваю вакансию от производителя медицинского диагностического оборудования компании «Елс-Мед», - рассказывает Павел Буянов. – Сейчас, как я понял, здесь создается новая команда, а начинать с нуля всегда интересно, показать себя, развиваться вместе с коллективом. Специалист компании подробно все пояснила, осталось отправить резюме и прийти на повторное собеседование.

Я решил вернуться из Москвы, где работал, в Дубну и хочу здесь трудоустроиться, - говорит Александр Н. – «Промтех», со специалистами которого я пообщался, достаточно известен и в наукограде, и в России, поэтому интересовал не столько бренд компании, а что они предлагают, какие вакансии, лучше узнать условия работы на предприятии. Оставил свою анкету и надеюсь, что мой опыт и специализация этому резиденту ОЭЗ подойдут.

Пока соискатели общались с работодателями, на первом этаже Конгресс-центра в помещении официально еще не открытого, но начинающего свою работу проекта «Цифровой гараж» проходили мастер-классы по робототехнике, программированию, 3D-визуализации, виртуальной реальности, а также лекции по современным задачам искусственного интеллекта и мерам поддержки научно-технических проектов молодых и талантливых ребят. Участниками стали подшефная ОЭЗ «Дубна» гимназия №11, лицей имени академика В.Г. Кадышевского, другие школы города, университетт «Дубна» и Центр молодежного инновационного творчества «Киловатт» под руководством Виктора Никитина, который убежден, что возраст не является помехой или ограничением в реализации интересных идей научной направленности.

Современным оборудованием для работы «Цифровой гараж» обеспечил резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Интеллектуальные решения», которая специализируется на разработке программного обеспечения, работах по искусственному интеллекту любой тематики – распознавание речи, изображений, а также систем, построенных на базе других технологий искусственного интеллекта.

Мы считаем очень важным, социально ответственным развивать город, - рассказал генеральный директор ООО «Интеллектуальные решения» Михаил Бурмистров. – Поэтому увидели реальную потребность сделать площадку, на которую могут иметь доступ не только студенты, но и широкий круг школьников или людей, которые просто хотят повысить уровень своих компетенций по технологиям «Цифрового гаража», технологиям цифровой экономики, которые на следующие 5 – 10 лет будут определять развитие страны. Поэтому очень важно дать возможность дубненцам разного возраста эти компетенции получать. Здесь представлено современное оборудование, которое находится в топе технологий и позволит получить не просто университетские знания, а именно современный практический опыт применения в реальных задачах. Один из важных аспектов «Цифрового гаража» - это решение конкретных задач резидентов или промышленных предприятий города, которые тоже могут стать спонсорами и партнерами данного центра.

В ходе Ярмарки вакансий генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подписал два важных для Управляющей компании технико-внедренческой зоны соглашения о сотрудничестве, направленных на еще большую эффективность деятельности резидентов и поиск квалифицированных кадров. Подписывая рамочное соглашение со своей стороны, заместитель управляющего регионального офиса (Тверской) ПАО Банк «ФК Открытие» Ольга Борьщинова отметила, что оно закрепило статус стратегического партнера и это первый шаг к дальнейшей детальной работе, выгодным предложениям не только для дубненских предприятий, но теперь и для резидентов ОЭЗ, о которых они будут регулярно информироваться. Заключено и новое соглашение о сотрудничестве с университетом «Дубна».