-1,5°
Влажность: 65% ↑
Давление: 757,4 мм ↑

Выставка «Мусореализм» студентки из Дубны прошла на форуме Общественной палаты РФ

вторник, 09 ноября 2021 | 15:21    
Новости
     18
Поздравляем студентку магистратуры кафедры экологии и наук о Земле университета "Дубна" Ульяну Белову с проведением авторской экологической выставки «Мусореализм» на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество».

Этот форум является открытой площадкой диалога между представителями власти, предпринимателями, гражданскими активистами, НКО и просто неравнодушными людьми. Его главная задача — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников.

2-3 ноября 2021 г. мероприятие посетило более 2000 человек из разных уголков России. 13 фото-картин известных мировых художников были воссозданы с помощью отходов: фоны, пейзажи, костюмы, предметы интерьера собирались из мусора вручную.

«Мусореализм» – это одновременно эмоциональное потрясение величием мирового искусства и осознанием размера вреда, причиняемого человеком всему живому.

Тэги: 
культура
выставка
Читать Дубна.Ru в
Фото: Михаил Фаворов / Facebook
09.11.2021 | 09:49   
Новости
    122
Пандемия коронавируса в России закончится к 2023 году
Такое мнение высказал доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep...
коронавирус
09.11.2021 | 14:59   
Новости
    24
Дубне опять вернули голубя
Любимый горожанами фонтан в сквере на площади Жолио Кюри в очередной раз обзавелся фигуркой голубя.
благоустройство | краеведение
Демонстрация трудящихся в Дубне
07.11.2021 | 10:59   
Новости
    222
Годовщина Великой Октябрьской революции
104 года назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в 21:40 холостой выстрел орудия крейсера "Аврора",...
история | праздник
08.11.2021 | 11:17   
Новости
    993
Спасатели из Дубны вытащили собаку из заброшенного колодца
В воскресенье, 7 ноября, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли...
происшествия | Мособлпожспас | Дубна
09.11.2021 | 10:45   
Новости
    2
Большинство россиян считают участие в переписи долгом
75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% уверены: участие в ней – долг каждого. Такие результаты показал...
Перепись