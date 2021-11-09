«Мультивитаминная бомба» для укрепления иммунитета

Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием, — заявила Рыль.

Она добавила, что облепиховое масло также используют при лечении заболеваний кожи. Ферменты, которые содержатся в ягоде, запускают выработку серотонина и снижают свертываемость крови.

При этом облепиха может вызвать аллергические реакции, подчеркнула специалист. Она добавила, что ее не стоит употреблять людям с камнями в почках и в желчном пузыре.