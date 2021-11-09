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«Мультивитаминная бомба» для укрепления иммунитета

вторник, 09 ноября 2021 | 12:16    
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Облепиху можно назвать «мультивитаминной бомбой» для иммунитета, так как ягода содержит больше витамина C, чем цитрусовые. Такой продукт назвала врач-диетолог Ирина Рыль.

Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием, — заявила Рыль.

Она добавила, что облепиховое масло также используют при лечении заболеваний кожи. Ферменты, которые содержатся в ягоде, запускают выработку серотонина и снижают свертываемость крови.

При этом облепиха может вызвать аллергические реакции, подчеркнула специалист. Она добавила, что ее не стоит употреблять людям с камнями в почках и в желчном пузыре.

Тэги: 
здоровье
Источник:
РИА Новости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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