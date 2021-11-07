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Миниатюрные книги Владимира Маркова

воскресенье, 07 ноября 2021 | 19:43    
Социум
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Талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение в полной мере подходит к Владимиру Маркову из Дубны.

Инженер-конструктор ГосМКБ «Радуга» (Дубна, Московская область), он с детских лет увлекался авиамоделизмом и фотографией. А затем реализовал себя еще на одном поприще: стал коллекционером и издателем миниатюрных книг.

Имя мастера из Дубны хорошо известно в книжном мире. Его работы находятся в Российской государственной библиотеке, Библиотеке Конгресса США, Александрийской библиотеке в Египте. И даже побывали в космосе: на орбитальной станции «Мир» и на МКС.

За уникальные творения, автор не раз получал престижные награды. На международном конгрессе в Калифорнии стал лауреатом в номинации «Лучшая книга мира». Был удостоен премии Всероссийской книжной гильдии в номинации «Культурное достояние».

Микрокниги Владимира Дмитриевича не рассмотреть без увеличительного стекла, но это, несомненно, высокое искусство.

Тэги: 
хобби
личность
Дубна
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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